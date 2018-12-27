Комфорт и доступная цена – новые приоритеты ОАО РЖД

Присутствовали в работе компании за год и определенные трудности. Так, пока не удалось достигнуть соглашения на строительство ВСМ - высокоскоростных магистралей. Хотя в 2018 году данный проект получил новый импульс для развития. Руководство компании уверено, что запуск в России ВСМ имеет важнейшее экономическое и стратегическое значение для страны, даже несмотря на большие затраты по реализации проекта.