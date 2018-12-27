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Комфорт и доступная цена – новые приоритеты ОАО РЖД

27 декабря 2018, 16:04
Фото: wikipedia.ru
Более миллиарда пассажиров осуществили путешествия за 11 месяцев 2018 года благодаря компании РЖД. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 3,4%. Такая успешная динамика является отличным стимулом для дальнейшего улучшения качества услуг аппаратом управления компании.

Повышение комфортабельности пассажирских перевозок является главной задачей РЖД, информирует портал Novostivolgograda.ru. Заместителем гендиректора компании в декабре 2018 года был избран Дмитрий Пегов, ранее занимавший должность директора по пассажирским перевозкам. Теперь он вошел в состав правления РЖД. Поэтому теперь ожидается повышенный уровень контроля пассажирских перевозок.

Хорошей проверкой для компании стал прошедший чемпионат мира по футболу. Россия стала первой в мире страной, где все поездки болельщиков на этот период были бесплатными. Кроме этого, РЖД были запущены дополнительные поезда, чтобы все желающие смогли увидеть матчи любимых команд.

Основные направления работы у команды главы компании Олега Белозерова являются высокий сервис и комфорт пассажиров. Благодаря тому, что обратная связь с клиентами работает успешно, у специалистов есть возможность оперативно реагировать на любые вопросы и пожелания пассажиров.

2018 год для РЖД ознаменовался разработкой концепции нового поезда. Россияне часто выбирали плацкартные вагоны для путешествий из-за доступной цены билетов. Однако парк таких вагонов уже устарел. Поэтому были разработаны плацкартные вагоны 2.0, объединяющие доступность и повышенный комфорт. Теперь пассажирские места в них будут оснащены плотными шторами, отдельным освещением, розеткой и USB-разъемом, а в туалетах появится душ, пеленальный столик и фены для рук.

Все большей популярностью пользуются поезда с двухэтажными вагонами - они появились уже 11 городах.

Присутствовали в работе компании за год и определенные трудности. Так, пока не удалось достигнуть соглашения на строительство ВСМ - высокоскоростных магистралей. Хотя в 2018 году данный проект получил новый импульс для развития. Руководство компании уверено, что запуск в России ВСМ имеет важнейшее экономическое и стратегическое значение для страны, даже несмотря на большие затраты по реализации проекта.

РЖД пока не удалось добиться введения на законодательном уровне норм поведения пассажиров в железнодорожном транспорте. Хотя очевидно, что такой закон необходим, ведь он обезопасит остальных пассажиров во время поездки.

В целом можно сделать вывод о большой эффективности в реализации принятых руководством РЖД решений. Однако лоббистские возможности компании пока не работают с максимальной эффективностью. Поэтому перед аппаратом управления теперь стоит задача продвижения интересов компании на правительственном уровне.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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