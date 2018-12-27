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Голышмановского поджигателя будут судить за любовь к пиромании

27 декабря 2018, 08:17
Фото: Пресс-служба прокуратуры Тюменской области
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя поселка Голышманово. Его обвиняют в умышленном поджоге трех домов.
Сюжет
Тюмень

Все три преступления житель Голышманово совершил в состоянии опьянения. От действий разрушены три дома, в которых никто не жил.

27 мая текущего года около полуночи голышмановец с помощью спичек поджег в сенях пустующего дома картонные коробки. Дом сгорел.

Вечером 29 августа подозреваемый поругался с сожительницей и пошел к двоюродной сестре. По дороге он поджег дом, но пожар удалось потушить. На этом голышмановец не остановился и на обратном пути поджог другой дом и баню, которые сгорели.

Экспертиза признала его вменяемым. По его словам, желание совершать поджоги возникает, когда он находится в состоянии опьянения. У него алкоголизм второй стадии. Ему рекомендовано пройти курс лечения от недуга.

Двум владельцам сгоревших строений причинен ущерб в общей сумме более 400 тыс. рублей.

#Новости#Поджог#Голышманово#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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