Голышмановского поджигателя будут судить за любовь к пиромании

Все три преступления житель Голышманово совершил в состоянии опьянения. От действий разрушены три дома, в которых никто не жил.
27 мая текущего года около полуночи голышмановец с помощью спичек поджег в сенях пустующего дома картонные коробки. Дом сгорел.
Вечером 29 августа подозреваемый поругался с сожительницей и пошел к двоюродной сестре. По дороге он поджег дом, но пожар удалось потушить. На этом голышмановец не остановился и на обратном пути поджог другой дом и баню, которые сгорели.
Экспертиза признала его вменяемым. По его словам, желание совершать поджоги возникает, когда он находится в состоянии опьянения. У него алкоголизм второй стадии. Ему рекомендовано пройти курс лечения от недуга.
Двум владельцам сгоревших строений причинен ущерб в общей сумме более 400 тыс. рублей.