nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аферисты выманили более 1 млн рублей у пострадавшей обещая компенсацию за лекарства

27 декабря 2018, 10:32
Фото: flickr.com
В Ишиме полицейские разыскивают злоумышленника подозреваемого в мошенничестве. Он обманул 48-летнюю местную жительницу на 1 000 000 рублей.

В правоохранительные органы города обратилась пострадавшая от действия телефонных аферистов. По её словам, она приобрела в интернет-магазине лекарство. Через некоторое время ей позвонил «следователь» и пояснил, что лекарства не соответствуют требованиям законодательства и её положена компенсация в размере 150 000 рублей. Для получения денежных средств нужно оплатить «таможенные пошлины» - 30 000. Пострадавшая перевела деньги на счет злоумышленников.

Далее аферисты в течение нескольких месяцев увеличивали размер «компенсации», но для их получения требовалась оплата очередных «пошлин». В итоге общая сумма денежных средств перечисленных злоумышленникам составила более 1 000 000 рублей.

За 2018 год данный отмечено несколько подобных случаев. Мошенники узнают данные покупателей магазинов и под предлогом компенсации до 5 000 000 рублей просят перечислить им деньги.

Материалы по теме
Неизвестные выманили у 46-летней тоболячки 2,5 млн рублей
#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25