Аферисты выманили более 1 млн рублей у пострадавшей обещая компенсацию за лекарства

В правоохранительные органы города обратилась пострадавшая от действия телефонных аферистов. По её словам, она приобрела в интернет-магазине лекарство. Через некоторое время ей позвонил «следователь» и пояснил, что лекарства не соответствуют требованиям законодательства и её положена компенсация в размере 150 000 рублей. Для получения денежных средств нужно оплатить «таможенные пошлины» - 30 000. Пострадавшая перевела деньги на счет злоумышленников.
Далее аферисты в течение нескольких месяцев увеличивали размер «компенсации», но для их получения требовалась оплата очередных «пошлин». В итоге общая сумма денежных средств перечисленных злоумышленникам составила более 1 000 000 рублей.
За 2018 год данный отмечено несколько подобных случаев. Мошенники узнают данные покупателей магазинов и под предлогом компенсации до 5 000 000 рублей просят перечислить им деньги.