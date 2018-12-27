Аферисты выманили более 1 млн рублей у пострадавшей обещая компенсацию за лекарства

В правоохранительные органы города обратилась пострадавшая от действия телефонных аферистов. По её словам, она приобрела в интернет-магазине лекарство. Через некоторое время ей позвонил «следователь» и пояснил, что лекарства не соответствуют требованиям законодательства и её положена компенсация в размере 150 000 рублей. Для получения денежных средств нужно оплатить «таможенные пошлины» - 30 000. Пострадавшая перевела деньги на счет злоумышленников.