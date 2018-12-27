Администрация президента Путина планирует купить элитные машины на 400 млн рублей

Сообщается, что ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента» объявила о тендере на покупку 78 автомобилей Hyundai Genesis. Общая сумма госконтракта составляет 194 млн рублей или 2,5 млн за каждое транспортное средство. По данным официальных дилеров, за такую цену возможно купить автомобили в люксовой комплектации.