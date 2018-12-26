Владимир Якушев пообещал, что проблемы обманутых дольщиков продолжат решать

В настоящее время в стране осталось две тысячи проблемных объектов долгостроя, до недавнего времени их было на шесть больше, однако данные объекты, расположенные в Ярославской области, были достроены строительной компанией СУ-155 и сданы государственной комиссии. Теперь Новый год в своих квартирах могут встретить в регионе еще 797 семей.
Кроме того, несмотря на недовольство представителей строительного бизнеса, в России не будут достраивать проблемные объекты за счет новых дольщиков, заявил Владимир Якушев и добавил, что правительство регионов должно обеспечить застройщикам необходимое фондирование и ту волну прибыли, которая позволит достроить проблемные объекты.
Помимо этого, в связи с реформой жилищного строительства теперь жилые дома будут продаваться только уже достроенными, а не как ранее, когда их строили на деньги дольщиков.
Подобная мера должна не только сократить количество проблемных объектов, но и не допустить их появления в стране впредь, заявил министр строительства Владимир Якушев.