Владимир Якушев пообещал, что проблемы обманутых дольщиков продолжат решать

В настоящее время в стране осталось две тысячи проблемных объектов долгостроя, до недавнего времени их было на шесть больше, однако данные объекты, расположенные в Ярославской области, были достроены строительной компанией СУ-155 и сданы государственной комиссии. Теперь Новый год в своих квартирах могут встретить в регионе еще 797 семей.