Вахрин уверен, что увеличение платы за мусор не станет для тюменцев катастрофой

26 декабря заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин объявил о повышении для тюменцев тарифа на вывоз ТБО. Как ранее писал «Наш город», эта услуга с 1 января 2019 года будет не жилищной, а коммунальной.
После долгих дебатов в профильных структурах областного правительства удалось прийти к единому мнению и взимать за вывоз мусора не с человека, как ранее собирались чиновники, а с квадратного метра. Таким образом, в квартирах с большой плотностью проживающих, мусора образовываться будет больше, а платить с человека эти граждане будут меньше.
Напомню, что та концепция, которая сейчас реализуется в РФ, была рождена здесь в Тюменской области на совете по экологии при губернаторе Владимире Якушеве и в дальнейшем транслирована на федеральный уровень <…> те идеи и наработки, которые мы здесь генерировали стали нормами нашей жизни. С 1 января вся страна, кроме абсолютных аутсайдеров должна перейти к новой системе. В чем ее логический смысл, прежде всего, когда мы стали этой темой заниматься, то обнаружили, что катастрофически зарастаем мусором, - Вячеслав Вахрин.
Как сообщил замгубернатора, на карту области были нанесены места накопления отходов, как официальные полигоны ТБО, так и несанкционированные свалки, которыми «обрастают» все населенные пункты. В правительстве региона начали разрабатывать новую схему.
Теперь доход от мусора будут получать не возчики, а единый региональный оператор, которым выбрано ООО «Тюменское экологическое объединение». Возчики, по мнению Вахрина, занимались «мусорным туризмом» и возили неспрессованный мусор (то есть много воздуха), не сортировали его, и зачастую не довозили до полигона, сваливая в лесу.
И так мы пришли к пониманию, что должен быть один оператор процесса, сейчас законодательно он установлен. Сейчас он устанавливает мусорные баки, нанимает возчиков, дальше этот мусор везется на мусоросортировочные заводы, где он сортируется, и региональный оператор оплачивает эту работу, - Вячеслав Вахрин.
По словам чиновника, такая схема существенно сокращает нагрузку на экологию. Замгубернатора считает, что никакой линейной зависимости в объеме накопления мусора нет от того, сколько человек проживает в квартире. Он уверен, что практически невозможно администрировать платежи с населения по количеству проживающих.
Как региональный оператор должен поступать в этом случае? Стучаться в каждый коттедж и говорить: хочу посмотреть, сколько у вас там живет людей? Прописан может быть один, а проживать десять человек. Получается, если человек живет один, но в просторном помещении, то у него тариф снизится, а если в маленькой квартирке вдесятером, то платеж увеличится кратно, в несколько раз, - Вячеслав Вахрин.
При такой схеме у 70% жителей Тюменской области вырастут платежи за вывоз мусора, что вызовет большое социальное напряжение, считает Вахрин. Поэтому правительство области, "взвесив все «за» и «против», решено, что нужно высчитывать тариф с квадратного метра".
Прирост тарифа за вывоз мусора с 2019 года дает в целом чуть более одного рубля за квадратный метр. По словам замгубернатора, для 18 муниципальных образований юга Тюменской области платеж при переходе на новую систему становится меньше, чем они платят сейчас.
«Поэтому переход на новую систему, не создает, что называется непраздничного настроения, а те, кто получают платеж чуть выше, как я сказал, на самом деле не испытывают никакой катастрофы».
Вахрин также подчеркнул, что повышение стоимости услуги за вывоз мусора - это еще и вклад в экологию, о чем постоянно беспокоятся тюменцы.