Вахрин уверен, что увеличение платы за мусор не станет для тюменцев катастрофой

Напомню, что та концепция, которая сейчас реализуется в РФ, была рождена здесь в Тюменской области на совете по экологии при губернаторе Владимире Якушеве и в дальнейшем транслирована на федеральный уровень <…> те идеи и наработки, которые мы здесь генерировали стали нормами нашей жизни. С 1 января вся страна, кроме абсолютных аутсайдеров должна перейти к новой системе. В чем ее логический смысл, прежде всего, когда мы стали этой темой заниматься, то обнаружили, что катастрофически зарастаем мусором, - Вячеслав Вахрин.