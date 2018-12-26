В Тюменской области пожарные спасли от смерти 80 поросят

Водитель на большегрузе двигался в сторону севера. В Увате авто заглохло. Попытки завести машину самостоятельно были тщетными, поэтому водитель в третьем часу ночи позвонил спасателям.
Они установили тепловую пушку, пуско-зарядное устройство, закутали в брезент автомобиль и стали ждать.
Настораживало только чрезмерное беспокойство водителя Камаза. Через каждых 5 минут он бегал и смотрел в прицеп и только приговаривал – “может уже отошло, попробуем запустить”,рассказал начальник караула Артур Волков.
По его словам, в обязанности спасателей не входит интересоваться, какой груз перевозит то или иное транспортное средство. Но с каждой минутой интерес возрастал, и его подогревал непонятный «визг».
Спустя чуть больше часа Камаз был отогрет и запущен. Водитель поблагодарил спасателей и готовился ехать дальше, но спасители не удержались, и спросил про ценный груз. Водитель им показал, что везет в кузове 80 поросят на одну из ферм.