nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области пожарные спасли от смерти 80 поросят

26 декабря 2018, 06:40
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
В Тюменской области накануне, 25 декабря, сотрудники регионального МЧС спасли 80 поросят от смерти в 38-градусный мороз. Дело происходило в Увате, где заглох Камаз, который перевозил животных.

Водитель на большегрузе двигался в сторону севера. В Увате авто заглохло. Попытки завести машину самостоятельно были тщетными, поэтому водитель в третьем часу ночи позвонил спасателям.

Они установили тепловую пушку, пуско-зарядное устройство, закутали в брезент автомобиль и стали ждать.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Настораживало только чрезмерное беспокойство водителя Камаза. Через каждых 5 минут он бегал и смотрел в прицеп и только приговаривал – “может уже отошло, попробуем запустить”,рассказал начальник караула Артур Волков.

По его словам, в обязанности спасателей не входит интересоваться, какой груз перевозит то или иное транспортное средство. Но с каждой минутой интерес возрастал, и его подогревал непонятный «визг».

Спустя чуть больше часа Камаз был отогрет и запущен. Водитель поблагодарил спасателей и готовился ехать дальше, но спасители не удержались, и спросил про ценный груз. Водитель им показал, что везет в кузове 80 поросят на одну из ферм.

#Новости#Тюменская область#Спасатели#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25