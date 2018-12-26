В Тюмени 26 декабря пройдет акция «Новогодний подарок»

Помимо этого 26 декабря в Центре семейного чтения имени Пушкина пройдет развлекательная программа "Новый год у ворот", в Библиотеке № 16 - "Новый год в кругу друзей", в Центральной детской библиотеке в этот день будет открыта творческая мастерская "В мире новогодних идей", в которой дети и их родители смогут собственными руками изготовить необычные украшения к Новому году.