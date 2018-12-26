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В Тюмени 26 декабря пройдет акция «Новогодний подарок»

26 декабря 2018, 06:30
Фото: pixabay.com
Сегодня, 26 декабря, в областной столице пройдет акция «Новогодний подарок», в рамках которой жителям Тюмени вручат елочные игрушки.

Также волонтеры в ходе акции подарят жителям районов Парфенова и Ватутина подарки, новогодние поздравительные открытки, которые были сделаны своими руками.

Помимо этого 26 декабря в Центре семейного чтения имени Пушкина пройдет развлекательная программа "Новый год у ворот", в Библиотеке № 16 - "Новый год в кругу друзей", в Центральной детской библиотеке в этот день будет открыта творческая мастерская "В мире новогодних идей", в которой дети и их родители смогут собственными руками изготовить необычные украшения к Новому году.

Любителей творчества и искусства в 14 часов ждет Библиотека № 2, где пройдет литературно-музыкальная композиция "Тройка мчится, тройка скачет". В Библиотеке № 4 в 16 часов начнется развлекательная программа "Предпраздничный переполох, или с Новым годом!".

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