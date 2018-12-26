В России могут прекратить продажу сигарет

Концепция рассчитана на 2019 - 2030 годы, ее основной целью является постепенное снижение табакокурения в стране, а в будущем и полный вывод табачной продукции из оборота в России.
По мнению министерства здравоохранения, подобная мера к 2040 - 2050 году позволит снизить количество курильщиков в стране до 5%, для сравнения, по состоянию на 2016 год в России насчитывалось 30,9% курящих людей.
Ранее в Минздрав предлагали запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года, также в министерстве хотели запретить курение в личном транспорте, если в нем находятся дети, увеличить продолжительность рабочего дня для курящих работников, ввести экологический налог для табачных компаний.