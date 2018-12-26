В России могут прекратить продажу сигарет

Ранее в Минздрав предлагали запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года, также в министерстве хотели запретить курение в личном транспорте, если в нем находятся дети, увеличить продолжительность рабочего дня для курящих работников, ввести экологический налог для табачных компаний.