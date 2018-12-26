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В России могут прекратить продажу сигарет

26 декабря 2018, 08:30
Фото: pixabay.com
Минздрав в рамках новой концепции государственной политики противодействия потреблению табака предложил прекратить продажи сигарет в России с 2050 года.
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Тюмень

Концепция рассчитана на 2019 - 2030 годы, ее основной целью является постепенное снижение табакокурения в стране, а в будущем и полный вывод табачной продукции из оборота в России.

По мнению министерства здравоохранения, подобная мера к 2040 - 2050 году позволит снизить количество курильщиков в стране до 5%, для сравнения, по состоянию на 2016 год в России насчитывалось 30,9% курящих людей.

Ранее в Минздрав предлагали запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года, также в министерстве хотели запретить курение в личном транспорте, если в нем находятся дети, увеличить продолжительность рабочего дня для курящих работников, ввести экологический налог для табачных компаний.

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