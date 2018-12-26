nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменских автомобилистов просят уплатить долги по штрафам до Нового года

26 декабря 2018, 07:00
Фото: pixabay.com
ГИБДД Тюменской области обратилась к автомобилистам с просьбой оплатить штраф за нарушение ПДД до Нового года.

В Госавтоинспекции также напомнили, что те, кто оплачивает штрафы в течение 20 дней - получают 50% скидку. Кроме того, административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о его наложении.

Если автомобилист не сделает этого, сумма, которую он должен заплатить, может быть увеличена в два раза, также его может ждать арест на 15 суток.

В уходящем году ГИБДД по Тюменской области выписала автомобилистам штрафов на 894 млн рублей, однако от этой суммы было взыскано всего 78%.

Материалы по теме
ГИБДД начнет взыскивать мелкие штрафы по новым правилам
#Новости#Штрафы#Тюменская область#ГИБДД#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25