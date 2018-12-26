Тюменских автомобилистов просят уплатить долги по штрафам до Нового года

В Госавтоинспекции также напомнили, что те, кто оплачивает штрафы в течение 20 дней - получают 50% скидку. Кроме того, административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о его наложении.
Если автомобилист не сделает этого, сумма, которую он должен заплатить, может быть увеличена в два раза, также его может ждать арест на 15 суток.
В уходящем году ГИБДД по Тюменской области выписала автомобилистам штрафов на 894 млн рублей, однако от этой суммы было взыскано всего 78%.