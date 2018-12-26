nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские школьники разработали приложение по поиску партнеров для занятий спортом

26 декабря 2018, 05:00
Фото: Департамент образования администрации города Тюмени
В Тюмени подвели итоги «Хакатон», в рамках которого школьники областной столицы разрабатывали мобильные приложения, посвященные здоровому образу жизни.
Сюжет
Тюмень

Юные программисты на муниципальном форуме разработчиков представили мобильное приложение с советами по правильному питанию со встроенным счетчиком калорий, другая команда разработала программу для смартфонов и планшетов, которая настойчиво напоминает с помощью уведомлений о необходимой активности.

Также школьники разработали приложение, в котором за пройденное расстояние начислять сотрудникам бонусы от работодателя, а также предоставлялись скидки от магазинов-партнеров.

Однако первое место на «Хакатоне» досталось команде учащихся школы № 43 «Sport Finder», программисты которой разработали мобильное приложение по поиску партнеров для занятий спортом. Помимо этого с помощью программы можно организовать спортивное мероприятие.

Материалы по теме
Школьники из Тюменской области примут участие в хакатоне по искусственному интеллекту
#Новости#Мобильное приложение#Тюменская область#Школьники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25