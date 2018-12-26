Тюменские школьники разработали приложение по поиску партнеров для занятий спортом

Юные программисты на муниципальном форуме разработчиков представили мобильное приложение с советами по правильному питанию со встроенным счетчиком калорий, другая команда разработала программу для смартфонов и планшетов, которая настойчиво напоминает с помощью уведомлений о необходимой активности.