Тюменские рыбоводные предприятия продолжают модернизировать производство

На данный момент новая камера может переработать от 3 000 до 4 500 кг рыбы. Запуск нового оборудования позволит увеличить объемы выработки на 25%. В настоящий момент предприятие обрабатывает 1 800 тонн морепродуктов в год. Около 1 000 тонн – это рыба произведенная ЗАО «Казанская рыба».
Организация является одним из ведущих рыбоводных предприятий Тюменской области. Производственные мощности компании перерабатывают различные биоресурсы, в том числе морские. Специалисты организации активно принимает участие во всех ярмарочных мероприятиях, а так же региональных выставках.
В 2018 году рыбозаводы Тюменской области произвели в 2 раза больше рыбы, чем в 2017. В настоящее время в регионе насчитывается 78 рыбных хозяйств на 63 000 га.