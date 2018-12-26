Тюменские рыбоводные предприятия продолжают модернизировать производство

На данный момент новая камера может переработать от 3 000 до 4 500 кг рыбы. Запуск нового оборудования позволит увеличить объемы выработки на 25%. В настоящий момент предприятие обрабатывает 1 800 тонн морепродуктов в год. Около 1 000 тонн – это рыба произведенная ЗАО «Казанская рыба».