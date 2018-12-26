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Тюменские рыбоводные предприятия продолжают модернизировать производство

26 декабря 2018, 13:54
Фото: flickr.com
Тюменское рыбоводное предприятие ЗАО «Казанская рыба» произвело модернизацию производственных мощностей в части переработки морепродуктов.

На данный момент новая камера может переработать от 3 000 до 4 500 кг рыбы. Запуск нового оборудования позволит увеличить объемы выработки на 25%. В настоящий момент предприятие обрабатывает 1 800 тонн морепродуктов в год. Около 1 000 тонн – это рыба произведенная ЗАО «Казанская рыба».

Организация является одним из ведущих рыбоводных предприятий Тюменской области. Производственные мощности компании перерабатывают различные биоресурсы, в том числе морские. Специалисты организации активно принимает участие во всех ярмарочных мероприятиях, а так же региональных выставках.

В 2018 году рыбозаводы Тюменской области произвели в 2 раза больше рыбы, чем в 2017. В настоящее время в регионе насчитывается 78 рыбных хозяйств на 63 000 га.

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#Новости#Промышленность#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
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