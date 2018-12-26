Тюменец попался во время закладки наркотиков общим весом более двух кг

В лесном массиве тюменец делал два тайника для хранения наркотиков. При задержании полицейскими обнаружено 1,3 кг спайса и более 1,2 кг наркотической смеси, содержащей производное N-метилэфедрона.
Предполагается, что подозреваемый готовил содержимое тайников к сбыту. Наркотики он собирался распространять через интернет. Задержанный ранее уже был судим за хранение наркотических средств.
Оперативники приняли решение о досмотре квартиры правонарушителя. Во время обыска полицейские нашли еще 66,05 граммов наркотической смеси, а также свертки фольги и упаковочный материал для расфасовки наркотиков.