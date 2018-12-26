nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец попался во время закладки наркотиков общим весом более двух кг

26 декабря 2018, 07:59
Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя поселка Боровский. Его обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
Сюжет
Тюмень

В лесном массиве тюменец делал два тайника для хранения наркотиков. При задержании полицейскими обнаружено 1,3 кг спайса и более 1,2 кг наркотической смеси, содержащей производное N-метилэфедрона.

Предполагается, что подозреваемый готовил содержимое тайников к сбыту. Наркотики он собирался распространять через интернет. Задержанный ранее уже был судим за хранение наркотических средств.

Оперативники приняли решение о досмотре квартиры правонарушителя. Во время обыска полицейские нашли еще 66,05 граммов наркотической смеси, а также свертки фольги и упаковочный материал для расфасовки наркотиков.

#Новости#Тюменская область#Наркотики#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25