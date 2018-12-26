Стал известен график работы тюменских поликлиник в праздничные дни

В воскресенье, 30 декабря 2018 года, а также 1, 2, 6, 7 января 2019 медучреждения Тюмени будет работать с 9 до 12 часов, прием пациентов будет вести дежурный врач, также в эти дни будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.
В понедельник, 31 декабря 2018 года, 3, 4, 5, 8 января 2019 года прием пациентов будут вести дежурные врачи, также будут работать узкие специалисты, процедурные, перевязочные кабинеты, а также клинико-диагностические, рентгенологические отделения, кабинеты ЭКГ. Поликлиники областной столицы будут работать в эти дни с девяти утра до четырех часов вечера.