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Стал известен график работы тюменских поликлиник в праздничные дни

26 декабря 2018, 08:51
Фото: pixabay.com
В период предстоящих выходных и праздничных дней поликлиники города Тюмени и будут работать по утвержденному графику.

В воскресенье, 30 декабря 2018 года, а также 1, 2, 6, 7 января 2019 медучреждения Тюмени будет работать с 9 до 12 часов, прием пациентов будет вести дежурный врач, также в эти дни будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.

В понедельник, 31 декабря 2018 года, 3, 4, 5, 8 января 2019 года прием пациентов будут вести дежурные врачи, также будут работать узкие специалисты, процедурные, перевязочные кабинеты, а также клинико-диагностические, рентгенологические отделения, кабинеты ЭКГ. Поликлиники областной столицы будут работать в эти дни с девяти утра до четырех часов вечера.

#Новости#Поликлиники#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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