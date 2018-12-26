Преступная группа из адвокатов обвиняется в мошенничестве с 15 квартирами в регионе

Злоумышленников обвиняют в совершении 41 эпизода преступной деятельности, среди которых мошенничество и легализация денежных средств.
Оперативники считают, что группа действовала в период с 2013 по 2016 год. Они выявляли «бесхозные» квартиры, владельцы которых скончались. Далее, через подставных лиц, недвижимость присваивалась через процедуру бесплатной приватизации.
Следователи отмечают, что действия злоумышленников были завуалированными и на первый взгляд носили законный характер. Подставные лица получали через суд право на наследство.
Участники группы совершили ряд сделок по отчуждению не менее 15 квартир в пользу добросовестных приобретателей, «отмыли» имущество и реализовывали его. На данный момент уголовное дело направленно в прокуратуру Тюменской области.