Преступная группа из адвокатов обвиняется в мошенничестве с 15 квартирами в регионе

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР региона завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группы. Сообщается, что её состав входили 6 человек, в числе которых адвокаты, бывший сотрудник МВД, юристы.

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