Названы самые неэффективные в управлении города России

На данный момент 92-е, последнее место в списке заняла Махачкала. Специалисты уточняют, что низкий рейтинг города связан с многочисленными уголовными делами против мэра Махачкалы, низким уровнем расходов на ЖКХ и дороги, и серьёзной нехваткой мест в детских садах города.
Предпоследнее 91-е место занял Владивосток. Агентство отмечает, что в городе до сих пор фактически нет мэра. Острые проблемы в системе ЖКХ, общественном транспорте и дорожной инфраструктуры повлияли на рейтинги Петрозаводска, Волгограда и Улан-Удэ. Данные города в числе аутсайдеров.
Отметим, что ранее наиболее эффективными в управлении были признаны Тюмень, Казань, Салехард, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.