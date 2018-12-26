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Названы самые неэффективные в управлении города России

26 декабря 2018, 10:42
Фото: flickr.com
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг эффективности управления городов РФ. Специалисты собирали данные с апреля по декабрь 2018 года.
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Тюмень

На данный момент 92-е, последнее место в списке заняла Махачкала. Специалисты уточняют, что низкий рейтинг города связан с многочисленными уголовными делами против мэра Махачкалы, низким уровнем расходов на ЖКХ и дороги, и серьёзной нехваткой мест в детских садах города.

Предпоследнее 91-е место занял Владивосток. Агентство отмечает, что в городе до сих пор фактически нет мэра. Острые проблемы в системе ЖКХ, общественном транспорте и дорожной инфраструктуры повлияли на рейтинги Петрозаводска, Волгограда и Улан-Удэ. Данные города в числе аутсайдеров.

Отметим, что ранее наиболее эффективными в управлении были признаны Тюмень, Казань, Салехард, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.

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#Новости#Рейтинги#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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