Названы самые неэффективные в управлении города России

Предпоследнее 91-е место занял Владивосток. Агентство отмечает, что в городе до сих пор фактически нет мэра. Острые проблемы в системе ЖКХ, общественном транспорте и дорожной инфраструктуры повлияли на рейтинги Петрозаводска, Волгограда и Улан-Удэ. Данные города в числе аутсайдеров.