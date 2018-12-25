«Яндекс» узнал, какие подарки покупают россияне к Новому году

Были исследованы данные сервисов «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета» за период с 1 по 20 декабря 2018 года. Аналитики отметили увеличение спроса на спортивные товары на 113%, бытовую технику на 62%, красную икру, морепродукты и пиротехнику.
Отмечается, что больше всего увеличились покупки коньков, беговых лыж и гироскутеров. В части бытовой техники россияне в конце 2018 года предпочитают покупать кофеварки, чайники, блендеры, мясорубки.
Аналитики отмечают традиционное повышение спроса на пиротехнику. По сравнению с ноябрем текущего года продажи увеличились сразу в 20 раз. Рост спроса от 30 до 50% отмечен на косметику и парфюмерию. Ряд продавцов предлагают сезонные скидки на эти группы товаров.