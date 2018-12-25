«Яндекс» узнал, какие подарки покупают россияне к Новому году

Аналитики отмечают традиционное повышение спроса на пиротехнику. По сравнению с ноябрем текущего года продажи увеличились сразу в 20 раз. Рост спроса от 30 до 50% отмечен на косметику и парфюмерию. Ряд продавцов предлагают сезонные скидки на эти группы товаров.