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«Внешторгсервис» занимается восстановлением экономики Донбасса

25 декабря 2018, 15:06
Фото: newizv.ru
В прошлом году Украина преградила въезды и выезды из Донецкой и Луганской народных республик, устроив тем самым транспортную блокаду.

Большинство предприятий в ДНР и ЛНР перешли под контроль властей или ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС), который начал работать в Донбассе после введения блокады. Об этом пишут «Новые известия».

Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин сказал, что владеющие заводами украинские олигархи выступили против того, чтобы компаниями руководил «Внешторгсервис». Но в 2017 году в непризнанных народных республиках произошел экономический кризис. Тогда предприятия Донбасса работали для нужд Украины, выпускали продукцию для Киева и контролировались украинскими гражданами. Транспортная блокада привела к сбою в работе шахт и заводов, после чего украинские олигархи начали отзывать опытный персонал с предприятий.

Сейчас заводы перешли под контроль «Внешторгсервиса», который привозит оборудование и сырье из России, а также помогает сотрудникам.

ВТС начал в ускоренном режиме восстанавливать разрушенную систему производства. За процессом перехода следили местные власти, для чего был создан Спецштаб. Организация занималась тем, что обеспечивала работников заводов питанием, а для их детей организовывала досуг с культурными мероприятиями и бесплатно отправляла их на отдых.

По словам недавно избранного главы ДНР Дениса Пушилина, с 1 марта 2017 года в республиках начался процесс национализации металлургических и угольных предприятий, которыми ранее владели украинские олигархи. В результате транспортной блокады и военных действий темпы производства снизились – в тот период уровень загрузки составлял 20-80%. Чтобы исправить ситуацию, решено было передать предприятия компании ЗАО Внешторгсервис. По словам Пушилина, ВТС была единственной компанией, которая захотела заняться восстановлением Донбасса.

Власти ДНР и ЛНР рассказали, что ВТС уделяет большое внимание оказанию гуманитарной помощи: восстанавливает экономику, дает жителям социальную поддержку. На днях совет министров ДНР и ЗАО «Внешторгсервис» заключили соглашение «О социально-экономическом партнерстве». Документ предполагает, что ВТС будет ежегодно выделять 150 миллионов рублей на социальную сферу Донбасса. Совмин и «Внешторгсервис» договариваются о возможной поддержке образования, медицины и спорта.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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