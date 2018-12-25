«Внешторгсервис» занимается восстановлением экономики Донбасса

Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин сказал, что владеющие заводами украинские олигархи выступили против того, чтобы компаниями руководил «Внешторгсервис». Но в 2017 году в непризнанных народных республиках произошел экономический кризис. Тогда предприятия Донбасса работали для нужд Украины, выпускали продукцию для Киева и контролировались украинскими гражданами. Транспортная блокада привела к сбою в работе шахт и заводов, после чего украинские олигархи начали отзывать опытный персонал с предприятий.