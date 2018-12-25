«Внешторгсервис» занимается восстановлением экономики Донбасса

Большинство предприятий в ДНР и ЛНР перешли под контроль властей или ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС), который начал работать в Донбассе после введения блокады. Об этом пишут «Новые известия».
Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин сказал, что владеющие заводами украинские олигархи выступили против того, чтобы компаниями руководил «Внешторгсервис». Но в 2017 году в непризнанных народных республиках произошел экономический кризис. Тогда предприятия Донбасса работали для нужд Украины, выпускали продукцию для Киева и контролировались украинскими гражданами. Транспортная блокада привела к сбою в работе шахт и заводов, после чего украинские олигархи начали отзывать опытный персонал с предприятий.
Сейчас заводы перешли под контроль «Внешторгсервиса», который привозит оборудование и сырье из России, а также помогает сотрудникам.
ВТС начал в ускоренном режиме восстанавливать разрушенную систему производства. За процессом перехода следили местные власти, для чего был создан Спецштаб. Организация занималась тем, что обеспечивала работников заводов питанием, а для их детей организовывала досуг с культурными мероприятиями и бесплатно отправляла их на отдых.
По словам недавно избранного главы ДНР Дениса Пушилина, с 1 марта 2017 года в республиках начался процесс национализации металлургических и угольных предприятий, которыми ранее владели украинские олигархи. В результате транспортной блокады и военных действий темпы производства снизились – в тот период уровень загрузки составлял 20-80%. Чтобы исправить ситуацию, решено было передать предприятия компании ЗАО Внешторгсервис. По словам Пушилина, ВТС была единственной компанией, которая захотела заняться восстановлением Донбасса.
Власти ДНР и ЛНР рассказали, что ВТС уделяет большое внимание оказанию гуманитарной помощи: восстанавливает экономику, дает жителям социальную поддержку. На днях совет министров ДНР и ЗАО «Внешторгсервис» заключили соглашение «О социально-экономическом партнерстве». Документ предполагает, что ВТС будет ежегодно выделять 150 миллионов рублей на социальную сферу Донбасса. Совмин и «Внешторгсервис» договариваются о возможной поддержке образования, медицины и спорта.