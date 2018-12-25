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В Тюмени в преддверии Нового года выросли цены на мандарины

25 декабря 2018, 06:00
Фото: pixabay.com
Социологи провели исследование и выяснили, как изменилась цена на мандарины в разных городах России перед Новым годом.

В среднем килограмм мандаринов стоит в России 110 рублей, дороже всего главный новогодний фрукт обойдется жителям Астрахани (190 рублей за килограмм), дешевле - жителям Томска (89 рублей за килограмм. Средняя стоимость мандаринов в Тюмени составляет 116 рублей. Годом ранее этот же фрукт можно было приобрести в областной столице по цене 92 рубля за килограмм, таким образом за год цена на него в Тюмени выросла на 26%.

В то же время в Томске мандарины за год подешевели на 35,5%, в Воронеже на 30,8%, в Екатеринбурге на 48,5%.

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