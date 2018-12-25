В Тюмени в преддверии Нового года выросли цены на мандарины

В среднем килограмм мандаринов стоит в России 110 рублей, дороже всего главный новогодний фрукт обойдется жителям Астрахани (190 рублей за килограмм), дешевле - жителям Томска (89 рублей за килограмм. Средняя стоимость мандаринов в Тюмени составляет 116 рублей. Годом ранее этот же фрукт можно было приобрести в областной столице по цене 92 рубля за килограмм, таким образом за год цена на него в Тюмени выросла на 26%.
В то же время в Томске мандарины за год подешевели на 35,5%, в Воронеже на 30,8%, в Екатеринбурге на 48,5%.