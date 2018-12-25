В Тюмени откроется школа с лабораторией по робототехнике

Образовательное учреждение, которое будет рассчитано на 1 200 мест расположится в микрорайоне Суходолье. Школа будет поделена на несколько блоков, в двух из которых расположатся классы, а в третьем будет столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс.
Помимо этого в школе будет лаборатория по робототехнике, студии 3D-моделирования и прототипирования, технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. Возле учебного заведения - беговая дорожка, турники, универсальная площадка для хоккея, мини-футбола и баскетбола.
Площадь школы составит более 20 тысяч квадратных метров, всего в ней разместятся 70 учебных кабинетов. Сейчас подрядчики заняты покраской стен коридоров нового учебного заведения, его введут в эксплуатацию в сентябре следующего года.