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В Тюмени откроется школа с лабораторией по робототехнике

25 декабря 2018, 08:00
Фото: pixabay.com
В сентябре 2019 года в Тюмени введет в эксплуатацию второй корпус школы №65. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы.
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Тюмень

Образовательное учреждение, которое будет рассчитано на 1 200 мест расположится в микрорайоне Суходолье. Школа будет поделена на несколько блоков, в двух из которых расположатся классы, а в третьем будет столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс.

Помимо этого в школе будет лаборатория по робототехнике, студии 3D-моделирования и прототипирования, технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. Возле учебного заведения - беговая дорожка, турники, универсальная площадка для хоккея, мини-футбола и баскетбола.

Площадь школы составит более 20 тысяч квадратных метров, всего в ней разместятся 70 учебных кабинетов. Сейчас подрядчики заняты покраской стен коридоров нового учебного заведения, его введут в эксплуатацию в сентябре следующего года.

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#Новости#Тюменская область#Школы#Робототехника#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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