В исполнении гимна «Боже, царя храни» на пресс-конференции Моора усмотрели экстремизм

Вы так тонко намекаете, вы уже прямо скажите где? Надеюсь, ни до, ни после исполнения не звучало призывов экстремистских? Хотя <длинная пауза> я должен понять контекст, поговорить с преподавателями, какая была мотивация, какие были последствия, была ли это внутренняя установка преподавателей навязать детям свою идеологию, либо была какая-то вещь, которая была и прошла, - Александр Моор.