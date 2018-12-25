В исполнении гимна «Боже, царя храни» на пресс-конференции Моора усмотрели экстремизм

С таким вопросом к Александру Моору обратился главный редактор «Тюменского курьера» на прошедшей 25 декабря встрече с прессой. Рафаэлю Гольдбергу только одна попытка разучить текст гимна показалась проявлением экстремизма.
По словам Гольдберга, в одном из государственных учреждений культуры, с участием детских хоров разучивался, а по некоторым данным и исполнялся монархический гимн «Боже царя храни».
Вы так тонко намекаете, вы уже прямо скажите где? Надеюсь, ни до, ни после исполнения не звучало призывов экстремистских? Хотя <длинная пауза> я должен понять контекст, поговорить с преподавателями, какая была мотивация, какие были последствия, была ли это внутренняя установка преподавателей навязать детям свою идеологию, либо была какая-то вещь, которая была и прошла, - Александр Моор.
По мнению главы региона, в каждом случае можно делать оценки только после полноценного анализа произошедшего. Моор считает, что главное понять мотивацию людей, которые это делали.
Если она была экстремистской направленности – это одно дело, если другая мотивация, то можно обойтись разговором по душам, - Александр Моор.
«Боже, царя храни!» - государственный гимн Российской Империи с 1833 по 1917 годы.
В 1833 году Алексей Львов сопровождал Николая I во время его визита в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками английского марша. Император, наслушавшись разных мелодий, по возвращении поручил Львову сочинить новый государственный гимн. Он (музыка Львова, слова Жуковского) впервые был исполнен 18 декабря 1833 года (по другим сведениям — 25 декабря) под названием «Молитва русского народа».