Тюменцев просят сообщать о бездомных в службу «Социальный экспресс»

С 19 декабря в областной столице работает пункт обогрева для бездомных по адресу: Тюмень, улица Коммунистическая, 70. Здесь нуждающиеся смогут переночевать и получить горячее питание. В пункте могут находится до 30 человек. Пришедшем погреться окажут содействие в получении медицинской помощи и социального сопровождения.