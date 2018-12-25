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Тюменцев просят сообщать о бездомных в службу «Социальный экспресс»

25 декабря 2018, 11:03
Фото: flickr.com
Департамент соцразвития региона просит тюменцев сообщать о бездомных в службу «Социальный экспресс». Специалисты готовы к выезду с 08.00 до 17.00 до 29 декабря, телефон 7-958-14950-63, после праздников 62-65-65.
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Тюмень

Сообщается, что сообщения о лицах без определенного места жительства принимаются по телефону 02.

С 19 декабря в областной столице работает пункт обогрева для бездомных по адресу: Тюмень, улица Коммунистическая, 70. Здесь нуждающиеся смогут переночевать и получить горячее питание. В пункте могут находится до 30 человек. Пришедшем погреться окажут содействие в получении медицинской помощи и социального сопровождения.

С 25 по 26 декабря в Тюмени ожидается морозная погода и до – 33 градусов. Синоптики ожидают повышение температуры ближе к концу недели. В субботу и воскресенье в областной столице пройдет небольшой снег.

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#Новости#Бездомные#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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