Тюменцев просят сообщать о бездомных в службу «Социальный экспресс»

Сообщается, что сообщения о лицах без определенного места жительства принимаются по телефону 02.
С 19 декабря в областной столице работает пункт обогрева для бездомных по адресу: Тюмень, улица Коммунистическая, 70. Здесь нуждающиеся смогут переночевать и получить горячее питание. В пункте могут находится до 30 человек. Пришедшем погреться окажут содействие в получении медицинской помощи и социального сопровождения.
С 25 по 26 декабря в Тюмени ожидается морозная погода и до – 33 градусов. Синоптики ожидают повышение температуры ближе к концу недели. В субботу и воскресенье в областной столице пройдет небольшой снег.