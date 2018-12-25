Тюменская область оказалась в лидерах рейтинга по объему кредитов на человека

Наиболее низкий уровень закредитованнсти отмечен в Крыму, Севастополе, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Чукотском автономном округе, Москве, высокий - в Калмыкии, республике Адыгея, Чувашии, Курганской области.
Что же касается объема кредитов на человека, то тут в лидерах оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей, Югра, республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ, Тюменская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного работающего составила 300 тысяч рублей.
Эксперты поясняют, что наличие северных регионов в данном рейтинге можно объяснить тем, что в этих субъектах Российской Федерации высокие зарплаты. В то же время наименьшая кредитная нагрузка на одного работающего зафиксирована в южных регионах.