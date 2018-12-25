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Тюменская область оказалась в лидерах рейтинга по объему кредитов на человека

25 декабря 2018, 05:30
Фото: pixabay.com
За последний год кредитная нагрузка на каждого работающего жителя России выросла на 36 тысяч рублей, следует из результатов исследования.

Наиболее низкий уровень закредитованнсти отмечен в Крыму, Севастополе, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Чукотском автономном округе, Москве, высокий - в Калмыкии, республике Адыгея, Чувашии, Курганской области.

Что же касается объема кредитов на человека, то тут в лидерах оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей, Югра, республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ, Тюменская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного работающего составила 300 тысяч рублей.

Эксперты поясняют, что наличие северных регионов в данном рейтинге можно объяснить тем, что в этих субъектах Российской Федерации высокие зарплаты. В то же время наименьшая кредитная нагрузка на одного работающего зафиксирована в южных регионах.

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