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Россияне начали брать кредиты на новогодние подарки и еду

25 декабря 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
В России резко выросло количество выданных займов. Это начало происходить за две недели до Нового года. Чаще всего в этот период граждане берут деньги на подарки, следует из результатов исследования.

Средняя сумма кредита составляет 28,5 тысяч, 44% из которых заемщики планируют потратить на покупку подарков для родных и близких, еще 40% - на новогодний стол, оставшиеся деньги - на походы в кафе, кино во время новогодних праздников.

Большинство тех, кто берет кредит на новогодние подарки планирует приобрести для своих родных косметику и парфюмерию, в лидерах рейтинга также оказались гаджеты, бытовая техника, одежда, ювелирные изделия. А вот тех, кто планирует потратить заемные средства на домашних животных, спортивные товары и билеты на различные мероприятия оказалось меньше всего.

В среднем каждый россиянин, как следует из результатов опроса, потратит на празднование Нового года 17,6 тысячи рублей.

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#Новости#Кредиты#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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