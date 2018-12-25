Россияне начали брать кредиты на новогодние подарки и еду

Большинство тех, кто берет кредит на новогодние подарки планирует приобрести для своих родных косметику и парфюмерию, в лидерах рейтинга также оказались гаджеты, бытовая техника, одежда, ювелирные изделия. А вот тех, кто планирует потратить заемные средства на домашних животных, спортивные товары и билеты на различные мероприятия оказалось меньше всего.