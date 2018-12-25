Россияне начали брать кредиты на новогодние подарки и еду

Средняя сумма кредита составляет 28,5 тысяч, 44% из которых заемщики планируют потратить на покупку подарков для родных и близких, еще 40% - на новогодний стол, оставшиеся деньги - на походы в кафе, кино во время новогодних праздников.
Большинство тех, кто берет кредит на новогодние подарки планирует приобрести для своих родных косметику и парфюмерию, в лидерах рейтинга также оказались гаджеты, бытовая техника, одежда, ювелирные изделия. А вот тех, кто планирует потратить заемные средства на домашних животных, спортивные товары и билеты на различные мероприятия оказалось меньше всего.
В среднем каждый россиянин, как следует из результатов опроса, потратит на празднование Нового года 17,6 тысячи рублей.