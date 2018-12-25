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Роскачество: 3 из 50 марок игристых вин от 200 до 1 000 рублей не соответствую ГОСТу

25 декабря 2018, 10:30
Фото: flickr.com
Специалисты Роскачества проверили около 50 марок игристых вин из РФ. Свои оценки дали 22 российских и 2 международных эксперта.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что все образцы были закуплены в магазинах по цене от 200 до 1 000 рублей. Оценивались вина произведенные в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае.

Из 50 марок 37 получили высоки оценки экспертов. На первом месте оказалось «Премиум Розовое» Абрау-Дюрсо. Специалисты отметили комплексный аромат и приятное послевкусие.

На втором месте оказалась торговая марка «Шато Тамань». Далее расположилось «Мускат Оттонель» торговой марки «Фанагория». Из представленных образцов 3 марки не соответствовали требованиям ГОСТа.

Общий вывод экспертов Роскачества после подведения итогов дегустации – хорошие российские вина можно приобрести до 500 рублей. Особенно необходимо обратить внимание на продукцию по технологии вторичного брожения.

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#Новости#Вино#Россия#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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