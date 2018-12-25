Роскачество: 3 из 50 марок игристых вин от 200 до 1 000 рублей не соответствую ГОСТу

Сообщается, что все образцы были закуплены в магазинах по цене от 200 до 1 000 рублей. Оценивались вина произведенные в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае.
Из 50 марок 37 получили высоки оценки экспертов. На первом месте оказалось «Премиум Розовое» Абрау-Дюрсо. Специалисты отметили комплексный аромат и приятное послевкусие.
На втором месте оказалась торговая марка «Шато Тамань». Далее расположилось «Мускат Оттонель» торговой марки «Фанагория». Из представленных образцов 3 марки не соответствовали требованиям ГОСТа.
Общий вывод экспертов Роскачества после подведения итогов дегустации – хорошие российские вина можно приобрести до 500 рублей. Особенно необходимо обратить внимание на продукцию по технологии вторичного брожения.