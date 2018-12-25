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Новый сайт «Россетей» поможет быстро устранять аварии в сетях

25 декабря 2018, 12:38
Фото: rosseti.ru
После успешного тестирования компания «Россети» запустила сайт для обратной связи с потребителями под названием «Светлая страна». Портал функционирует во всех субъектах РФ, где присутствуют мощности сетевого комплекса.

Благодаря запуску сайта более 40 миллионов людей в 65 регионах Российской Федерации смогут быстро связываться с сотрудниками «Россетей», чтобы решать энергетические проблемы. Об этом пишут «Новые известия».

На портале можно в режиме реального времени вести диалог со специалистом и рассказать о технологических сбоях в сетях группы компаний «Россети». «Светлая страна» позволит не только быстро связаться с энергетиками для решения вопросов, но и оперативно ликвидировать аварии, что очень важно на фоне увеличения количества неблагоприятных погодных явлений.

Пользователи портала могут сообщить о нештатной ситуации или связаться с сетевыми компаниями в своем регионе, чтобы узнать любую информацию о подаче электроэнергии, например, выяснить причину скачков напряжения. Также через сайт клиенты могут рассказать о поломках эксплуатируемого электросетевого оборудования.

Специалисты уделяют первостепенное внимание проблемам, связанным с восстановлением питания в случае технологических сбоев, так что эти вопросы решаются как можно быстрее. Ответы по другим, не требующим оперативного вмешательства, вопросам направляются клиентам в течение восьми дней, а не 30, как прописано в законодательстве.

Со временем на сайте «Светлая страна» будет расширяться список доступных вопросов, на которые отвечают энергетики. Вполне вероятно, что портал будет интегрирован с ресурсом Портал-ТП.рф, где пользователи оставляют электронные заявки на подключение к электросетям.

По новой системе взаимоотношений компании с клиентами предполагается не только оказывать техническую помощь для обеспечения бесперебойной подачи электричества, но и наладить удобную для потребителей обратную связь с использованием сети интернет, подчеркнула заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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