Новый сайт «Россетей» поможет быстро устранять аварии в сетях

Благодаря запуску сайта более 40 миллионов людей в 65 регионах Российской Федерации смогут быстро связываться с сотрудниками «Россетей», чтобы решать энергетические проблемы. Об этом пишут «Новые известия».
На портале можно в режиме реального времени вести диалог со специалистом и рассказать о технологических сбоях в сетях группы компаний «Россети». «Светлая страна» позволит не только быстро связаться с энергетиками для решения вопросов, но и оперативно ликвидировать аварии, что очень важно на фоне увеличения количества неблагоприятных погодных явлений.
Пользователи портала могут сообщить о нештатной ситуации или связаться с сетевыми компаниями в своем регионе, чтобы узнать любую информацию о подаче электроэнергии, например, выяснить причину скачков напряжения. Также через сайт клиенты могут рассказать о поломках эксплуатируемого электросетевого оборудования.
Специалисты уделяют первостепенное внимание проблемам, связанным с восстановлением питания в случае технологических сбоев, так что эти вопросы решаются как можно быстрее. Ответы по другим, не требующим оперативного вмешательства, вопросам направляются клиентам в течение восьми дней, а не 30, как прописано в законодательстве.
Со временем на сайте «Светлая страна» будет расширяться список доступных вопросов, на которые отвечают энергетики. Вполне вероятно, что портал будет интегрирован с ресурсом Портал-ТП.рф, где пользователи оставляют электронные заявки на подключение к электросетям.
По новой системе взаимоотношений компании с клиентами предполагается не только оказывать техническую помощь для обеспечения бесперебойной подачи электричества, но и наладить удобную для потребителей обратную связь с использованием сети интернет, подчеркнула заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.