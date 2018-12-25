Новый сайт «Россетей» поможет быстро устранять аварии в сетях

На портале можно в режиме реального времени вести диалог со специалистом и рассказать о технологических сбоях в сетях группы компаний «Россети». «Светлая страна» позволит не только быстро связаться с энергетиками для решения вопросов, но и оперативно ликвидировать аварии, что очень важно на фоне увеличения количества неблагоприятных погодных явлений.