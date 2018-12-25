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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск увеличат скоростной лимит

25 декабря 2018, 08:30
Фото: pixabay.com
В России задумались над увеличением скоростного лимита на некоторых федеральных трассах, заявили в Росавтодоре.

Там пояснили, что в планах повысить максимальную разрешенную скорость до 130 километров в час на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и до 110 километров в час на участках трасс Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск, А-289 Краснодар–Керчь и некоторых других. Увеличение скоростных лимитов повысит пропускную способности дорог и снизит аварийность.

В уходящем году скоростные лимиты уже повысили на некоторых участках трасс в Татарстане. Однако для того, чтобы увеличить скорость повсеместно необходимо проанализировать данную возможность.

Речь в частности идет об обязательном наличии на таких участках трасс искусственного электроосвещения, барьерных ограждений по оси проезжей части, противоослепляющих экранов.

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