На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск увеличат скоростной лимит

Там пояснили, что в планах повысить максимальную разрешенную скорость до 130 километров в час на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и до 110 километров в час на участках трасс Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск, А-289 Краснодар–Керчь и некоторых других. Увеличение скоростных лимитов повысит пропускную способности дорог и снизит аварийность.