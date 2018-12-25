На итоговой пресс-конференции губернатор Моор прокомментировал отставку Шакурской

Сегодня, 25 декабря, пресс-конференция нового губернатора прошла в ином формате. Местом встречи выбрали музейный комплекс им. Словцова, а на конференцию помимо журналистов пригласили блогеров и активных тюменцев.
Традиционно, первыми вопросами к главе региона стали темы инвестиционных достижений, строительство дорог, объектов соцкультбыта, помощь многодетным семьям и программа переселения соотечественников.
Настойчивый интерес был проявлен и к личной жизни губернатора, например, какие подарки он собирается дарить своим близким в этом году.
Не обошлось без вопросов замещения вакантных должностей, образовавшихся в руководстве тюменской культуры.
Как раз в декабре этого года случились две громкие отставки. Первая – это переход Виктора Новакаускаса с должности директора регионального департамента культуры на менее престижное место директора ДК «Строитель». Вторая – увольнение по собственному желанию директора Концерно-театрального объединения Тюменской области Юлии Шакурской.
Журналисты поинтересовались у главы области подобрал ли он на эти вакантные должности достойных кандидатов.
«По директору департамента культуры сразу же после новогодних праздников все консультации будут закончены, и вы узнаете фамилию нового руководителя департамента культуры. К сожалению, Юлия Валерьевна <Шакурская> по собственному желанию уволилась, она была очень сильным руководителем. Я благодарен ей за те годы, что она работала. Большие проекты были реализованы. Хочу пожелать ей, чтобы в личной и персональной жизни у нее было все хорошо», - Александр Моор.
По словам губернатора, по поводу ее замены также ведутся консультации.