На итоговой пресс-конференции губернатор Моор прокомментировал отставку Шакурской

«По директору департамента культуры сразу же после новогодних праздников все консультации будут закончены, и вы узнаете фамилию нового руководителя департамента культуры. К сожалению, Юлия Валерьевна <Шакурская> по собственному желанию уволилась, она была очень сильным руководителем. Я благодарен ей за те годы, что она работала. Большие проекты были реализованы. Хочу пожелать ей, чтобы в личной и персональной жизни у нее было все хорошо», - Александр Моор.