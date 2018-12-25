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На итоговой пресс-конференции губернатор Моор прокомментировал отставку Шакурской

25 декабря 2018, 11:31
Фото: "Наш город"
25 декабря прошла первая итоговая пресс-конференция Александра Моора в качестве губернатора. Глава региона ответил на вопросы журналистов по поводу отставки директора Концерно-театрального объединения Тюменской области Юлии Шакурской.

Сегодня, 25 декабря, пресс-конференция нового губернатора прошла в ином формате. Местом встречи выбрали музейный комплекс им. Словцова, а на конференцию помимо журналистов пригласили блогеров и активных тюменцев.

Традиционно, первыми вопросами к главе региона стали темы инвестиционных достижений, строительство дорог, объектов соцкультбыта, помощь многодетным семьям и программа переселения соотечественников.

Настойчивый интерес был проявлен и к личной жизни губернатора, например, какие подарки он собирается дарить своим близким в этом году.

Не обошлось без вопросов замещения вакантных должностей, образовавшихся в руководстве тюменской культуры.

Как раз в декабре этого года случились две громкие отставки. Первая – это переход Виктора Новакаускаса с должности директора регионального департамента культуры на менее престижное место директора ДК «Строитель». Вторая – увольнение по собственному желанию директора Концерно-театрального объединения Тюменской области Юлии Шакурской.

Журналисты поинтересовались у главы области подобрал ли он на эти вакантные должности достойных кандидатов.

«По директору департамента культуры сразу же после новогодних праздников все консультации будут закончены, и вы узнаете фамилию нового руководителя департамента культуры. К сожалению, Юлия Валерьевна <Шакурская> по собственному желанию уволилась, она была очень сильным руководителем. Я благодарен ей за те годы, что она работала. Большие проекты были реализованы. Хочу пожелать ей, чтобы в личной и персональной жизни у нее было все хорошо», - Александр Моор.

По словам губернатора, по поводу ее замены также ведутся консультации.

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#Новости#Департамент культуры#Александр Моор#Виктор Новакаускас#Тюменская область#Юлия Шакурская#Концертно-театральное объединение#Тюмень#Вадим Квасюк#Политика
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