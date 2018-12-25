Главе Тюмени Кухаруку пришлось отчитываться за себя и предыдущего начальника Моора

На заседании Тюменской городской Думы 25 декабря депутаты заслушали отчет главы города Тюмени Руслана Кухарука о результатах работы администрации за два года. Были озвучены предварительные итоги 2018 года.
Двухлетний отчет вместо десяти минут, положенных по регламенту, занял двадцать.
В своем докладе Руслан Кухарук отметил рост численности населения города, в первую очередь, за счет миграции трудоспособного населения. Если рождаемость в Тюмени в 2018 году составила 13 тысяч детей, то еще 16 тысяч - это приезжие из других регионов и стран.
«Тюмень - один из немногих городов, в котором на протяжение 10 лет наблюдается стабильный, естественный прирост населения. Более 80% миграционного потока составляет трудоспособное население».Руслан Кухарук
Одним из критериев большого притока населения Руслан Кухарук назвал, увеличение уровня жизни и повышения зарплаты.
Депутат Мурат Тулебаев на доклад главы предложил не возмущать людей публикацией средней статистической зарплатой, так как в целом она не соответствует реальным доходам населения.
«Предлагаем откорректировать показатель средней зарплаты без учета первых руководителей. Не получают среднестатистические тюменцы 54 тысячи рублей».Мурат Тулебаев
Председатель комиссии по общественному контролю областной Общественной палаты Александр Петрушин поддержал депутата и предложил оценивать среднюю зарплату по отраслям: здравоохранение, дошкольное образование и так далее.
В целом, двухлетний отчет главы города касался положительных тенденций и высоких показателей Тюмени: снижается уровень безработицы; открываются новые предприятия, растет объем отгруженных товаров; доступность дошкольного образования и т.д.
Депутат от коммунистов Сергей Пыхалов отметил, что количество рабочих мест в 2017 и 2018 годах остается одинаковым, но прирост населения существенный, а капитализация предприятий снижается.
«В городе за год введено 162 торговых объекта, так бы развивалась наша промышленность и экономика, а не только торговля».Сергей Пыхалов
Депутаты предложили главе обратить внимание на создание мест для детей ясельного возраста 1,5-3 лет. А также подумать о возврате зданий, которые когда-то были детскими садами, а теперь находятся в частной собственности.
После доклада Руслана Кухарука высказалось многие депутаты. Их речь не содержала критики, скорее носила рекомендательный характер и поддержку выбранного курса работы администрации Тюмени.