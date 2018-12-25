Главе Тюмени Кухаруку пришлось отчитываться за себя и предыдущего начальника Моора

В своем докладе Руслан Кухарук отметил рост численности населения города, в первую очередь, за счет миграции трудоспособного населения. Если рождаемость в Тюмени в 2018 году составила 13 тысяч детей, то еще 16 тысяч - это приезжие из других регионов и стран.