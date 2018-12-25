Эксперты выяснили, какие продукты покупают россияне к новому году

В декабре 2018 году одним из самых популярных товаров, которые покупают на Новый год, являются соки различных марок. Доля этого продукта составила 14%, при этом в 2017 году их доля составляла 20%.
Кондитерские изделия вызвали интерес 17% граждан страны, однако в 2017 доля данного продукта составляла около 20%. По словам аналитиков, праздники особенно влияют на покупку шоколада, конфет и тортов.
Перед Новым годом увеличились продажи рыбы и морепродуктов. Общая доля продаж составляет 4,2%. С 4 до 7% увеличилась доля сырной продукции, яиц и масла. Из них традиционно готовят салаты и используют для сервировки.
Неожиданный рост продаж продемонстрировали молочные продукты. Их доля выросла с 11,9 в конце 2017 году до 19,6% в декабре 2018. Ряд экспертов связывают данное изменение с проверками Роспотребнадзора, который в феврале текущего года выявил 7-8% фальсификации молочных продуктов. В результате ряду производителей пришлось легализировать свои продажи.
Рост отмечен с категории мясной продукции. Колбасы, сосиски и полуфабрикаты увеличили свою долю перед новым годом с 3 до 4,8% от всех продаж продуктов.