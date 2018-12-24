В Югре почти 7 000 человек остались без тепла в минус 42

Факт прорыва подтвердил глава Мегиона. Он сообщил, что к 05:00 коммунальщики смогли заменить трубу теплоснабжения. На данный момент сотрудники ЖКХ выясняют у кого в доме нет отопления и устраняют последствия ЧП. По его словам авария произошла из-за изношенности коммуникаций, которые не успели заменить в этом году. Он отметил слаженную работу коммунально-аварийных служб, которые не смотря на сильный мороз, смогли оперативно устранить проблему.