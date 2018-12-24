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В Югре почти 7 000 человек остались без тепла в минус 42

24 декабря 2018, 10:35
Фото: Типичная Тюмень
В пригородном поселке Высокий около Мегиона в ХМАО сотрудники ЖКХ устраняют аварию теплотрассы, из-за которой без тепла остались 7 000 человек. На данный момент в регионе отмечаются сильные морозы.
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Югра

ЧП произошло 23 декабря около 23:20. Местные жители сообщили об аварии коммунальщикам. По их словам в момент происшествия на улице было – 42 градуса из-за чего труба сети теплоснабжения лопнула.

Факт прорыва подтвердил глава Мегиона. Он сообщил, что к 05:00 коммунальщики смогли заменить трубу теплоснабжения. На данный момент сотрудники ЖКХ выясняют у кого в доме нет отопления и устраняют последствия ЧП. По его словам авария произошла из-за изношенности коммуникаций, которые не успели заменить в этом году. Он отметил слаженную работу коммунально-аварийных служб, которые не смотря на сильный мороз, смогли оперативно устранить проблему.

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#Новости#Югра#ЧП#Александр Мязин#Происшествия
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