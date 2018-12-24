В 2019 году в Тюменской области увеличится минимальная зарплата

21 декабря 2018 года в правительстве Тюменской области подписано соглашение о повышении минимальной оплаты труда. Местным работодателям предложено в соответствии с дополнительным соглашением № 8 от 21 декабря текущего года повысить зарплаты работников до минимального уровня.