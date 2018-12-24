В 2019 году в Тюменской области увеличится минимальная зарплата

21 декабря 2018 года в правительстве Тюменской области подписано соглашение о повышении минимальной оплаты труда. Местным работодателям предложено в соответствии с дополнительным соглашением № 8 от 21 декабря текущего года повысить зарплаты работников до минимального уровня.
Более того, на заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы если сотрудник работает в северных широтах.
Отмечается, что решение об увеличении минимальной зарплаты было принято совместно с профсоюзами Тюменской области. В 2018 году размер выплаты был установлен в сумме 11 212 рублей. Согласно ТК РФ, регионы самостоятельно устанавливают размер данного показателя.