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В 2019 году в Тюменской области увеличится минимальная зарплата

24 декабря 2018, 14:04
Фото: flickr.com
С нового года в Тюменской области повысится минимальная оплата труда. По данным правительства региона сумма составил 11 342 рубля.

21 декабря 2018 года в правительстве Тюменской области подписано соглашение о повышении минимальной оплаты труда. Местным работодателям предложено в соответствии с дополнительным соглашением № 8 от 21 декабря текущего года повысить зарплаты работников до минимального уровня.

Более того, на заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы если сотрудник работает в северных широтах.

Отмечается, что решение об увеличении минимальной зарплаты было принято совместно с профсоюзами Тюменской области. В 2018 году размер выплаты был установлен в сумме 11 212 рублей. Согласно ТК РФ, регионы самостоятельно устанавливают размер данного показателя.

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#Новости#Зарплата#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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