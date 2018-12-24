ТОП-3: о самых значимых событиях минувшей недели

На прошлой недели стало известно о трагической гибели полуторогодовалого ребенка в тюменской больнице. Жителей региона поразил не только тот факт, что мальчик умер на руках у врачей, которому не смогли вовремя оказать реанимационную помощь в детском стационаре, но и то, что историю замалчивали в областном департаменте здравоохранения. Пока об этом случае не рассказали по радио «Вести ФМ» через месяц после трагедии, региональный депздрав хранил молчание и с официальным комментарием выступил лишь после огласки в СМИ. СКР начал расследование происшествия.
Не менее важной стала новость для горожан об обыске квартиры потерпевшего, который заявил на сына бывшего начальника УВД Калининского АО, что тот в нетрезвом виде угрожал ему на парковке заряженным пистолетом. В ответ стражи порядка вместо расследования инцидента пришли к потерпевшему искать его товарища, обвиняя в причинении вреда здоровью нападавшему.
И снова в топе интересов тюменцев новости, связанные с выдачей пенсии. Сначала россиянам пообещали, что часть январской пенсии выплатят досрочно уже в конце декабря. Спустя неделю, тюменцы узнали, что новогоднего чуда не произойдет. Пенсии начнут выдавать с 3 января.