ТОП-3: о самых значимых событиях минувшей недели

На прошлой недели стало известно о трагической гибели полуторогодовалого ребенка в тюменской больнице. Жителей региона поразил не только тот факт, что мальчик умер на руках у врачей, которому не смогли вовремя оказать реанимационную помощь в детском стационаре, но и то, что историю замалчивали в областном департаменте здравоохранения. Пока об этом случае не рассказали по радио «Вести ФМ» через месяц после трагедии, региональный депздрав хранил молчание и с официальным комментарием выступил лишь после огласки в СМИ. СКР начал расследование происшествия.