«Стеклотех» перерабатывает 40 000 тонн стекла со всей России, но не из Тюмени

Представители предприятия заявили, что в настоящее время стекольная промышленность несовершенна. Производства оставляют большое количество отходов. С другой стороны данный материал можно постоянно перерабатывать.
В настоящий момент для производства стекломассы используется 45% стеклобоя, однако специалисты организации хотят повысить данный показатель до 80-90%. Перед предприятием стоит проблема в нехватке сырья.
В день предприятие производит от 260 до 370 тонн стеклотары. В организации покупают сырьё по всей стране и трёх видов: бесцветный, коричневый и зеленый. В настоящий момент предприятие не получало стеклобой из тюменских полигонов ТБО. Между тем, представители организации заявляют о готовности перерабатывать региональное сырьё в ближайшем будущем.
На данный момент мощности организации рассчитаны на переработку 100 000 тонн стеклобоя каждый год. Производство имеет важное значение в экологичности переработки ТБО.