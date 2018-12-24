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«Стеклотех» перерабатывает 40 000 тонн стекла со всей России, но не из Тюмени

24 декабря 2018, 11:04
Фото: flickr.com
Тюменское предприятие «Стеклотех» перерабатывает 40 000 тонн стекла, которое привозят со всей России. Данные цифры прозвучали на международной научно-практической конференции «Промышленность региона: взгляд в будущее».
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Тюмень

Представители предприятия заявили, что в настоящее время стекольная промышленность несовершенна. Производства оставляют большое количество отходов. С другой стороны данный материал можно постоянно перерабатывать.

В настоящий момент для производства стекломассы используется 45% стеклобоя, однако специалисты организации хотят повысить данный показатель до 80-90%. Перед предприятием стоит проблема в нехватке сырья.

В день предприятие производит от 260 до 370 тонн стеклотары. В организации покупают сырьё по всей стране и трёх видов: бесцветный, коричневый и зеленый. В настоящий момент предприятие не получало стеклобой из тюменских полигонов ТБО. Между тем, представители организации заявляют о готовности перерабатывать региональное сырьё в ближайшем будущем.

На данный момент мощности организации рассчитаны на переработку 100 000 тонн стеклобоя каждый год. Производство имеет важное значение в экологичности переработки ТБО.

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#Новости#Производство#Стеклотех#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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