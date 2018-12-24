«Стеклотех» перерабатывает 40 000 тонн стекла со всей России, но не из Тюмени

В день предприятие производит от 260 до 370 тонн стеклотары. В организации покупают сырьё по всей стране и трёх видов: бесцветный, коричневый и зеленый. В настоящий момент предприятие не получало стеклобой из тюменских полигонов ТБО. Между тем, представители организации заявляют о готовности перерабатывать региональное сырьё в ближайшем будущем.