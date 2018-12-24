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Петербургская фирма в суде пытается взыскать с тюменской компании 4 млн рублей долга

24 декабря 2018, 13:15
Фото: https://pixabay.com/
Арбитражный суд Тюменской области в судебном заседании перенес рассмотрение дела между истцом ООО «Спецтранс «Экология» и ООО «Запсибгазпром-Газификация». Оно состоится 21 января следующего года.
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Тюмень

Истец требует взыскать с ответчика 4,2 млн рублей, среди которых 4,1 – это задолженность за оказанные транспортные услуги по договору от 28 сентября 2017 года, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере 100 тыс. рублей за период с 1 ноября 2017 по 17 мая 2018 годы.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, представил возражения на отзыв.

Ответчик иск не признал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копию аудиозаписи судебного заседания по одному из дел, содержащие показания свидетелей. Суд отказал в удовлетворении заявленной просьбы.

Ответчик на заседании суда заявил о фальсификации доказательств (справок) по делу. Заявленное ответчиком ходатайство принято к рассмотрению судом.

Исковое заявление было подано 5 июня текущего года. Через три дня его приняли к производству.

Фирма «Спецтранс «Экология» расположена в Санкт-Петербурге. Занимается сбором и обработкой сточных вод.

«Запсибгазпром-Газификация» находится в Тюмени. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

#Новости#Тюменская область#Дела судебные#Тюмень#Радик Енчу#Экономика
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