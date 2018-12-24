Петербургская фирма в суде пытается взыскать с тюменской компании 4 млн рублей долга

Истец требует взыскать с ответчика 4,2 млн рублей, среди которых 4,1 – это задолженность за оказанные транспортные услуги по договору от 28 сентября 2017 года, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере 100 тыс. рублей за период с 1 ноября 2017 по 17 мая 2018 годы.