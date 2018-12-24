Петербургская фирма в суде пытается взыскать с тюменской компании 4 млн рублей долга

Истец требует взыскать с ответчика 4,2 млн рублей, среди которых 4,1 – это задолженность за оказанные транспортные услуги по договору от 28 сентября 2017 года, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере 100 тыс. рублей за период с 1 ноября 2017 по 17 мая 2018 годы.
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, представил возражения на отзыв.
Ответчик иск не признал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копию аудиозаписи судебного заседания по одному из дел, содержащие показания свидетелей. Суд отказал в удовлетворении заявленной просьбы.
Ответчик на заседании суда заявил о фальсификации доказательств (справок) по делу. Заявленное ответчиком ходатайство принято к рассмотрению судом.
Исковое заявление было подано 5 июня текущего года. Через три дня его приняли к производству.
Фирма «Спецтранс «Экология» расположена в Санкт-Петербурге. Занимается сбором и обработкой сточных вод.
«Запсибгазпром-Газификация» находится в Тюмени. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.