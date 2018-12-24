Организации Тюменской области заявили о негативном влиянии пенсионной реформы

По данным компании HeadHunter, среди негативных факторов юридические лица выделяют: повышение фонда оплаты труда из-за привлечения дополнительных работников вместо болеющих специалистов предпенсионного возраста, снижение производительности труда и другие риски.
Положительно о повышении пенсионного возраста высказались только 3% работодателей. При этом, по мнению 35% респондентов, соискателям необходимо увеличивать долю накоплений и переходить к более экономному образу жизни.
Президент РФ подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на 5 лет. Данная реформа вызвала общественный резонанс и негативный отклик населения страны.