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Организации Тюменской области заявили о негативном влиянии пенсионной реформы

24 декабря 2018, 10:18
Фото: flickr.com
Увеличение возраста выхода на пенсию окажет негативное влияние на предпринимателей Тюменской области ХМАО и ЯНАО. Об этом заявили 59% бизнесменов тюменской «матрёшки».

По данным компании HeadHunter, среди негативных факторов юридические лица выделяют: повышение фонда оплаты труда из-за привлечения дополнительных работников вместо болеющих специалистов предпенсионного возраста, снижение производительности труда и другие риски.

Положительно о повышении пенсионного возраста высказались только 3% работодателей. При этом, по мнению 35% респондентов, соискателям необходимо увеличивать долю накоплений и переходить к более экономному образу жизни.

Президент РФ подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на 5 лет. Данная реформа вызвала общественный резонанс и негативный отклик населения страны.

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#Новости#Пенсионеры#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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