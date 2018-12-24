Директор тюменской фирмы уволил беременную сотрудницу, избежав уголовного дела

В редакцию «Нашего города» обратилась Александра Б. В октябре 2015 года работодатель уволил ее, зная, что она на четвертом месяце беременности. По словам Александры, фактическим владельцем фирмы, где она была трудоустроена, оказался руководитель предприятия по производству мебели. Причем, уволена она была в период нахождения на больничном.
«Я должна была приступить к работе 10.10.15, но когда хотела выйти на работу, меня не пустили на территорию организации и вынесли мне подделанную трудовую книжку, оригинал был на руках у меня, так как я брала ее с собой для оформления ипотечного кредита», - Александра Б.
В подделке трудовой было указано, что тюменка была уволена 5.10.2015 года по собственной инициативе в связи со сменой собственника организации.
В новой «версии» трудовой было написано, что тюменка работала в трех разных организациях, и не в той должности, в которой по факту трудилась. Фирма, в которой числилась Александра, была зарегистрирована в Екатеринбурге.
«Я обращалась тогда в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Инспекция перенаправила в Екатеринбург документы, там вынесли какое-то постановление, что якобы их оштрафует. А прокуратура вообще ничего не сделала», - Александра Б.
После этого она обратилась в суд о восстановлении на работе, выплате заработной платы и утерянного заработка. Весной 2016 года Александра выиграла суд. Есть исполнительный лист о восстановлении на работе и выплате денежных средств около 420 000 рублей. Но, по словам тюменки, приставам не удалось дозвониться до бывшего работодателя: фирма была оформлена на подставное лицо, в результате долг было спрашивать не с кого.
Затем Александра, когда она потеряла последнюю надежду на то, что приставы займутся ее делом, она решила обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Осенью 2017 года я написала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении моего руководителя фактического по невыплате заработной платы свыше двух месяцев подряд ч.2 ст.145 в Ленинский следственный комитет. Меня полгода «мурыжили», якобы за отсутствием состава преступления и прочие отписки. Я жаловалась в управление по г. Тюмени, но результатов не было, - Александра Б.
После обращения к главе СК последовала реакция местных следователей. Спустя два года, весной 2018 года было заведено уголовное дело. По словам Александры Б., следствием была полностью доказана вина ее фактического руководителя, а почерковедческая экспертиза подтвердила факт подделки трудовой книжки. Когда дело ушло в суд, работодатель женщины вышел с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков.
Они предложили мне 120 000, причем вины не признали, просто чтобы сгладить конфликт. В перерыве представитель прокурора подошла ко мне и предложила забрать 120 000 <рублей>. Естественно я отказалась, - Александра Б.
Александра считает, что если бы Следственный комитет вовремя завел уголовное дело, то ситуация бы получила совсем другое развитие. Как утверждает тюменка, гражданский иск мировой судья тоже не стала рассматривать. По ее словам, материалы дела по подделке трудовой книжки были переданы в полицию. Однако, о судьбе этого дела Александре ничего не известно.
Устала бороться с этой бюрократической машиной. Хожу из кабинета в кабинет, а он <работодатель> до сих пор безнаказанный ходит. Сказали, что нет смысла подавать апелляцию, что мне отказано на законных основаниях. Но я все равно подала апелляционную жалобу, - Александра Б.
Три года Александра пытается восстановить свои законные права, получить зарплату, которую так и не выплатил бывший работодатель.
«Доходило даже до того, что руководство областного управления СК заверяло меня, что все мои ходатайства и жалобы будут рассмотрены и удовлетворены, а по факту – ничего (что касается обыска, допроса бухгалтеров, возбуждения дел и т.д.)», - Александра Б.
На сегодняшний день тюменке так и не удалось добиться исполнения решения первого суда, а также получить заработанные деньги.