Директор тюменской фирмы уволил беременную сотрудницу, избежав уголовного дела

После этого она обратилась в суд о восстановлении на работе, выплате заработной платы и утерянного заработка. Весной 2016 года Александра выиграла суд. Есть исполнительный лист о восстановлении на работе и выплате денежных средств около 420 000 рублей. Но, по словам тюменки, приставам не удалось дозвониться до бывшего работодателя: фирма была оформлена на подставное лицо, в результате долг было спрашивать не с кого.