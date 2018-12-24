АО «РОСНАНО» присвоен рейтинг с позитивным прогнозом

Специалисты отмечают, что в распоряжении АО «РОСНАНО» имеются неиспользованные кредитные средства от российских банков, что позволяет покрыть выплаты по долгу на несколько лет. Кроме этого, высоко оценивается позиция ликвидности компании в 2018 году.