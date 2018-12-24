АО «РОСНАНО» присвоен рейтинг с позитивным прогнозом

Рейтинги присваивались на одном уровне с суверенным рейтингом России, информирует 24 декабря портал NewsNN.
Специалисты отмечают, что в распоряжении АО «РОСНАНО» имеются неиспользованные кредитные средства от российских банков, что позволяет покрыть выплаты по долгу на несколько лет. Кроме этого, высоко оценивается позиция ликвидности компании в 2018 году.
Управляющий директор УК «РОСНАНО» по финансам Артур Галстян отмечает, что высокий кредитный рейтинг от Fitch Ratings будет способствовать справедливой оценке со стороны партнеров при структурировании инвестиционных фондов. Он подчеркивает, что присвоенный агентством рейтинговый статус будет способствовать сокращению стоимости долга и финансированию деятельности компании на более выгодных условиях.