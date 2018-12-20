В Волгограде распространяются «фейковые» новости

Posted 20 декабря 2018, 06:38
Published 20 декабря 2018, 06:38
Modified 20 октября 2022, 03:38
Updated 20 октября 2022, 03:38
«Новости Волгограда» сообщают, что именно так обстоят дела по данным всех ложных новостей города за текущий год. Ранее, перед чемпионатом мира по футболу Волгоград был подвержен фейковым атакам. Наибольшую реакцию вызвали материалы о травле мошкары перед ЧМ-2018 в результате которой в Волге погибла рыба.
Жители Астраханской области, в которой в огромных масштабах погиб осетр, выдвинули обвинения в сторону волгоградских чиновников. Эксперты практически одновременно опровергли эти слухи, заявив о том, что препарат от насекомых безвреден. Резонанс недостоверной информации это не остановило. Так, люди публиковали фотографии мертвой рыбы, которые реально были сделаны в США много лет назад.
Фейк распространили и зоозащитники, которые утверждали, что перед мировым первенством «спецотряды живодеров» начали массово истреблять бродячих собак прямо на улицах и детских площадках. Дошло до того, что животных якобы убивали сотрудники ФСБ. В действительности причиной волнений стала обычная закупка по отлову безнадзорных животных, которая была опубликована на официальном портале госконтрактов.
Отмечается, что зачастую у фейков есть конкретные жертвы — определенные политики, или общественные деятели. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров —жертва, отправляемая в отставку чаще всего со стороны СМИ. В 2014 году местный блогер Андрей Девяткин от имени губернатора отмечался на юмористической странице в Facebook, которую большинство пользователей приняли за профиль.
Нынешней осенью журналисты писали о скорой отставке главы региона. Позже выяснилось, что новостной источник — анонимная правка в «Википедии», а Бочаров был вынужден лично опровергать слух.
Политолог Аббас Галлямов заявил об акцентировании внимания на непопулярности Бочарова в плане распространения фейковых новостей, однако эти слухи не находят одобрения общества. Помимо того, стоит обратить внимание на элитные группы, выражающие недоверие сегодняшней власти. Так, они стоят за распространением «адресных» фейков.
В настоящее время в Госдуме прошло первое чтение проект ФЗ №145507-7 «О правовом регулировании деятельности социальных сетей…», который защитит пользователей интернета от дезинформации. Наказание — может штраф в размере 3-5 млн рублей для физических лиц и 30 млн для юридических лиц.