В Волгограде распространяются «фейковые» новости

Жители Астраханской области, в которой в огромных масштабах погиб осетр, выдвинули обвинения в сторону волгоградских чиновников. Эксперты практически одновременно опровергли эти слухи, заявив о том, что препарат от насекомых безвреден. Резонанс недостоверной информации это не остановило. Так, люди публиковали фотографии мертвой рыбы, которые реально были сделаны в США много лет назад.