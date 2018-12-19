Приложение для сбора вторичного сырья разработали в России

Posted 19 декабря 2018, 17:20
Published 19 декабря 2018, 17:20
Modified 20 октября 2022, 03:38
Updated 20 октября 2022, 03:38
Находящаяся во владении Медникова организация “Эквити Алгоритм” в ноябре получила 66% компании “Вейстгрупп”, которая сейчас занята созданием агрегатора для сбора вторичного сырья. Столичный район Перово выступил в качестве площадки для тестирования системы, благодаря которой, уже собирают несколько тонн вторичного сырья. Через некоторое время систему в тестовом режиме запустят в Челябинской и Тверской областях. Об этом рассказал телеканал “360”.
Медников высказал мысль, что у Москвы и Подмосковья одна общая логистическая проблема, а значит и опыт по ее преодолению также должен рассматриваться в совокупности. Он рассказал, что в Москве очень высокие показатели желания жителей тем или иным образом способствовать улучшению ситуации в этом вопросе. В Подмосковье уровень заинтересованности оказался даже еще большим, чем в столице.
Принцип работы агрегатора заключается в том, чтобы горожане могли оставить пакет с мусором в удобном им месте и зафиксировать в приложении его место. Дворник получает оповещение о нем, забирает мусор и сортирует его. После сортировки он оповещает перевозчика, который покупает мусор через приложение и поставляет его заготовителю, который либо сам перерабатывает этот мусор, либо снова сортирует и продает дальше перерабатывающим заводам. Внедрение системы позволяет гражданам избавиться от алюминия, металлолома, пластика и макулатуры. Взамен на использование системы, у пользователей появляется возможность получить скидки от бизнеса в их районе.
Медников рассказал и о том, что в основе проблемы мусора сейчас находятся логистические вопросы и тема привлечения к работе системы людей. Sborbox работает с большими потоками информации и способствует формированию упрощенной логистики для каждого элемента системы, а также включает в процесс горожан в наиболее удобном формате для них.
Система вызвала интерес к себе как в регионах России, так и в других странах. Например, российским опытом заинтересовались в Касабланке и Мехико.
Сообщается, что компания озвучила предложение сотрудничества бизнесмену Игорю Чайке, руководящему мусоросборочной компанией “Хартия”. Чайка назвал систему интересной, однако сообщил, что этот бизнес полон скрытых сложностей.