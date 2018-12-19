Приложение для сбора вторичного сырья разработали в России

Принцип работы агрегатора заключается в том, чтобы горожане могли оставить пакет с мусором в удобном им месте и зафиксировать в приложении его место. Дворник получает оповещение о нем, забирает мусор и сортирует его. После сортировки он оповещает перевозчика, который покупает мусор через приложение и поставляет его заготовителю, который либо сам перерабатывает этот мусор, либо снова сортирует и продает дальше перерабатывающим заводам. Внедрение системы позволяет гражданам избавиться от алюминия, металлолома, пластика и макулатуры. Взамен на использование системы, у пользователей появляется возможность получить скидки от бизнеса в их районе.