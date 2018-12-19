Если вы решили приобрести облигации, разбираемся, на какие обратить внимание

Со следующего года все застройщики страны должны будут реализовывать свои проекты с применением специальных счетов эскроу. В целях повышения безопасности государство приняло решение, что деньги дольщиков до конца стройки будут аккумулироваться в банках на таких счетах и переводиться застройщику только после сдачи дома. Девелоперская компания «Талан» не стала дожидаться наступления 2019 года и уже в июле текущего года заключила договор проектного финансирования на сумму 1,7 миллиарда рублей со Сбербанком и начала одной из первых в России масштабно реализовывать квартиры с использованием механизма эскроу. За 3 месяца с момента продаж компания продала квартир на общую сумму 300 миллионов рублей. Этот показатель в три в 3 раза превзошел ожидания Сбербанка, что позволило снизить ставку проектного финансирования до 0,01% годовых.