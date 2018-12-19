Если вы решили приобрести облигации, разбираемся, на какие обратить внимание

Posted 19 декабря 2018, 04:17
Published 19 декабря 2018, 04:17
Modified 20 октября 2022, 03:38
Updated 20 октября 2022, 03:38
Сегодня существует несколько способов накоплений: от банковских вкладов до акций, облигаций, недвижимости. Приучить россиян к инвестированию стремится и государство, предоставляя налоговые льготы тем, кто кладет деньги на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и покупает на них акции и облигации.
«Наш город» совместно с девелоперской компанией «Талан» разбирался в приобретении облигаций, как в одном из основных способов инвестирования с более высокой прибылью, чем по депозиту в банке.
14 декабря 2018 года ПАО Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций федерального девелопера «Талан», номинальный объем которого составляет 1 млрд рублей, срок обращения 3 года.
Приобрести облигации может любой человек. Цена облигации при размещении составит одну тысячу рублей. Погашение облигации осуществляется по истечении 3-х лет, при этом ее владелец раз в три месяца будет получать процентный (купонный) доход по ставке, которая определяется вместе с датой начала размещения.
Чтобы приобрести облигации, инвесторам нужно открыть брокерский счет или обновить имеющийся. После этого — зачислить на счет сумму инвестирования и дать поручение брокеру на покупку ценной бумаги. Далее брокер подтвердит приобретение облигаций.
Федеральный девелопер «Талан» с 2002 года занимается жилым строительством, сегодня компания присутствует в четырнадцати городах России, в том числе и в Тюмени. Для компании это дебютное размещение облигаций на бирже.
Планируемое размещение "Талана" является крупнейшим для регионального девелопмента и направлено, в первую очередь, на частных инвесторов, так как доходность данного инструмента будет предпочтительнее на фоне низкодоходных депозитов в банках. Облигационный заем является новым инструментом для Компании и дополнением к уже используемым «Таланом» - инвестиционным кредитам в коммерческих банках.
"Данные механизмы финансирования применяются для увеличения темпов региональной экспансии в условиях перехода компании на работу по счетам эскроу", Константин Макаров, Генеральный директор ООО «Созидание» - холдинговой компании Группы ТАЛАН.
Со следующего года все застройщики страны должны будут реализовывать свои проекты с применением специальных счетов эскроу. В целях повышения безопасности государство приняло решение, что деньги дольщиков до конца стройки будут аккумулироваться в банках на таких счетах и переводиться застройщику только после сдачи дома. Девелоперская компания «Талан» не стала дожидаться наступления 2019 года и уже в июле текущего года заключила договор проектного финансирования на сумму 1,7 миллиарда рублей со Сбербанком и начала одной из первых в России масштабно реализовывать квартиры с использованием механизма эскроу. За 3 месяца с момента продаж компания продала квартир на общую сумму 300 миллионов рублей. Этот показатель в три в 3 раза превзошел ожидания Сбербанка, что позволило снизить ставку проектного финансирования до 0,01% годовых.
«Талан» понимает, что поставленные масштабные задачи требуют серьезного финансирования, поэтому размещение на Московской Бирже собственных облигаций — это разумное бизнес-решение, от которого выигрывают все участники.
Приобретая облигации девелопера «Талан», тюменцы, иначе говоря, вкладываются в строительство, одно из самых стабильных направлений для инвестирования в Тюменской области.
Девелопер «Талан» комплексно подходит к работе в строительном бизнесе.
Не забывают в компании и о инновациях в работе. Уже сейчас 50% продаж квартир происходит через мобильное приложение. Кроме этого управление и контроль за продвижением проекта также осуществляется в режиме онлайн. Но, пожалуй, главное, это легкая структура управления в регионе, тоже заслуга автоматизации бизнес-процессов. Максимальный штат сотрудников в регионе 35 человек, норматив управленческих расходов 3% от выручки филиала.
Подходя к крупным изменениям в строительной сфере в 2019 году, компания Талан обеспечила себе конкурентное преимущество перед многими девелоперскими компаниями. Когда банки начнут работать с эскроу, им понадобятся серьезные застройщики.