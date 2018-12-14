"Свой в любой среде": тестируем новый отечественный кроссовер LADA XRAY Cross

Posted 14 декабря 2018, 11:25
Published 14 декабря 2018, 11:25
Modified 20 октября 2022, 03:34
Updated 20 октября 2022, 03:34
По сравнению с предшественником он выделяется увеличенным со 195 до 215 мм дорожным просветом, пластиковым обвесом и 17-дюймовыми колесами с шинами Continental, которые были разработаны немецкими специалистами специально для Xray Cross. Самая главная функция, которая здесь есть - курсовая устойчивость и спорт-режим для максимальной динамики автомобиля.
Из дополнительных опций у LADA XRAY Cross есть режим управления в заснеженных условиях, в песке. Курсовую устойчивость можно отключить, что поможет проехать по мелкому бездорожью, где не справится легковой автомобиль.
Ну и, наконец, российский автопром начал делать автомобили с подогревом руля! В чем мы лично убедились на тест-драйве в декабре.
Для испытания автомобиля мы выбрали легкое бездорожье и скользкие участки дороги в поселке Комарово. Нам обещали, что XRAY Cross с этой задачей справится без труда. Въехали в поселение и направились на второстепенные улицы, которых уборка от снега касается в последнюю очередь. Обнаружили съезд в поле: кто-то в снегах уже проложил путь. Преодолевая неровности, и немного повыгребая снег из-под колес, машина справилась с поставленной задачей, выехав на ровный участок. Оказавшись на заснеженной поверхности машина, хотя и были опасения, не увязла, а бодро понеслась по белому полотну. Сделав несколько кругов и разворотов, чтобы убедиться в надежности автомобиля, мы отправились по направлению к асфальту. Там нас ожидала другая задача: проверить, как себя чувствует XRAY Cross на гололеде.
Тут следует сказать, что усилитель руля у XRAY Cross - электрический, в отличие от гидравлики у предыдущей модели. Новый рулевой механизм позволил сделать регулировку руля по вылету. Уверенности на дороге добавляет и задняя колея подвески на двойных связанных рычагах, расширившаяся на 54 мм. Теперь она - 1546 мм. Балка на XRAY Cross также была модернизирована - установлены дисковые тормоза. Главная цель всех перечисленных изменений - улучшить управляемость машины.
С гололедом автомобиль также справился, благодаря системе курсовой устойчивости, который работает в трех режимах. На льду XRAY Cross держит себя также уверенно, как потерявший голову кавалер за руку свою возлюбленную. Другими словами, вы можете смело положиться на автомобиль при передвижении по скользкой, либо заснеженной дороге. Разумеется, при умелом управлении кроссовером.
Еще одно испытание ждало XRAY Cross в одном из дворов микрорайона «Преображенский». Не обладай таким солидным дорожным просветом, парковка бы заняла значительное время. Наша LADA справилась с этим обязательным элементом прохождения практической части экзамена по вождению четко и непринужденно. Такой же уверенной «походкой» кроссовер проследовал вдоль рядов припаркованных машин по нечищеной от снега несколько суток дороге.
XRAY Cross приятно удивил своей проходимостью. Из очевидных плюсов: высокие технические характеристики, новые функции и опции, выигрышный по сравнению с предшественником внешний вид. Ну и главное, это цена. Стоимость модели XRAY Cross начинается от 679 900 рублей. В максимальной комплектации - 838 900 рублей.
Кстати, по последним данным, россияне стали больше внимания обращать именно на отечественные автомобили, безусловно, на спрос влияет более выгодная цена машины по сравнению с иномарками. Радует, что кроме стоимости отечественный автопром начал удивлять элегантными и современными моделями.