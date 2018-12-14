"Свой в любой среде": тестируем новый отечественный кроссовер LADA XRAY Cross

Для испытания автомобиля мы выбрали легкое бездорожье и скользкие участки дороги в поселке Комарово. Нам обещали, что XRAY Cross с этой задачей справится без труда. Въехали в поселение и направились на второстепенные улицы, которых уборка от снега касается в последнюю очередь. Обнаружили съезд в поле: кто-то в снегах уже проложил путь. Преодолевая неровности, и немного повыгребая снег из-под колес, машина справилась с поставленной задачей, выехав на ровный участок. Оказавшись на заснеженной поверхности машина, хотя и были опасения, не увязла, а бодро понеслась по белому полотну. Сделав несколько кругов и разворотов, чтобы убедиться в надежности автомобиля, мы отправились по направлению к асфальту. Там нас ожидала другая задача: проверить, как себя чувствует XRAY Cross на гололеде.