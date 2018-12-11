«СИНЕМА ПАРК» объявил о выходе на экраны нового российского блокбастера

Корпорация IMAX и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили о том, что фильм «Т-34» можно будет увидеть в кинотеатрах в формате IMAX с 27 декабря 2018 года.
«Мы успешно продолжаем развивать тенденцию сотрудничества с российскими блокбастерами», - отметил Крэйг Дэмэл, глава отдела глобальной дистрибуции Корпорации IMAX. – «Ведь именно формат IMAX позволит зрителям максимально погрузиться во все исторические действия этой легендарной истории, пережить эмоции героев и не остаться равнодушными».
«Мы очень рады вновь сотрудничать с нашим партнером - корпорацией IMAX. Выход картины в этом формате - знак качества для российского проекта», - отметил Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип».
«Т-34» - это захватывающая история, рассказывающая об отважных русских танкистах, которым удалось совершить невероятное - сбежать из немецкого плена на легендарном танке Т-34.
Фильм о храбрости, несгибаемой воле и нерушимой любви.
Картина полностью конвертирована в формат IMAX®: качество изображения и звука специально адаптированы с помощью фирменной технологии IMAXDMR® (Digital Re-mastering – цифровое преобразование). Кристально чистое изображение в сочетании с четко выверенной геометрией залов IMAX и мощным цифровым звуком — все это создает уникальную атмосферу, которая переносит зрителей буквально внутрь самого действия картины.
О фильме:
Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние.
Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером.
Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.
Что: приключенческий экшн Алексея Сидорова «Т-34»
Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин»
ул. Максима Горького, 70
Когда: с 27 декабря 2018г.