Тюменец добровольно отдал приставам свой BMW за долги

По данным пресс-службы УФССП России по Тюменской области, тюменец задолжал 100 тысяч рублей за коммунальные услуги и 350 тысяч рублей по налогам. Прибыв в отдел судебных приставов Центрального административного округа города Тюмени он добровольно предоставил свою иномарку для ареста автомобиль приставу.
Ему также пояснили, что из-за долга в 450 тысяч рублей его машину продадут на аукционе, если он в ближайшее время не погасит задолженности. Тюменец в десятидневный срок нашел деньги, после чего все исполнительные производства были закрыты.
Также тюменцу вернули ключи от его машины и сняли с транспортного средства запрет на регистрационные действия, который был наложен после составления акта описи-ареста.