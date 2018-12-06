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Тюменец добровольно отдал приставам свой BMW за долги

6 декабря 2018, 05:00
Фото: pixabay.com
Житель города Тюмени, в отношении которого в отделе судебных приставов находилось несколько исполнительных производств за долги, добровольно отдал свой BMW.
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Тюмень

По данным пресс-службы УФССП России по Тюменской области, тюменец задолжал 100 тысяч рублей за коммунальные услуги и 350 тысяч рублей по налогам. Прибыв в отдел судебных приставов Центрального административного округа города Тюмени он добровольно предоставил свою иномарку для ареста автомобиль приставу.

Ему также пояснили, что из-за долга в 450 тысяч рублей его машину продадут на аукционе, если он в ближайшее время не погасит задолженности. Тюменец в десятидневный срок нашел деньги, после чего все исполнительные производства были закрыты.

Также тюменцу вернули ключи от его машины и сняли с транспортного средства запрет на регистрационные действия, который был наложен после составления акта описи-ареста.

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#Новости#Судебные приставы#Тюменская область#Тюмень#Долги#Наиль Каримов#Общество
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