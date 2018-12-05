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Жительница Тюмени родила дома, экстренные роды приняли фельдшеры скорой помощи

5 декабря 2018, 06:30
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
36-летняя жительница города Тюмени, внезапно почувствовав, что начались роды, была вынуждена рожать дома.
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Тюмень

Женщина позвонила в службу скорой помощи и сообщила, что у нее начались роды. Бригада медиков прибыла на место уже через восемь минут, однако ехать в роддом времени уже не было.

Экстренные роды проходили в домашних условиях под контролем фельдшеров службы скорой помощи, им помогал супруг женщины, который принес чистые простыни, пеленки.

Ребенок родился всего через несколько минут, с ним все хорошо. Вес младенца - 3420 граммов, рост — 54 сантиметра. Сразу после рождения малыша и его маму доставили в роддом № 2, а через несколько дней выписали домой.

По словам фельдшеров, которые принимали роды, ребенок родился доношенный, закричал сразу, его мама во время родов была спокойной и выполняла все указания медиков.

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