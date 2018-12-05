Жители тюменской «матрешки» разместили в банковских вкладах 766 млрд рублей

Около 434 млрд рублей находятся на депозитах жителей Югры, 225 млрд рублей сберегли физлица Тюменской области. В ЯНАО общий объем вкладов составил 107 млрд рублей. Экономисты отмечают, что средний вклад жителей тюменской «матрешки» составляет 206 000 рублей. На данный момент средняя процентная ставка для банковских вложений составляет около 7% годовых.
Между тем с январе по сентябрь 2018 года жители Тюменской области, Югры и Ямала доверили банкам 780 млрд рублей. В конце сентября текущего года эксперты заявили о крупном оттоке валютных вкладов населения РФ в размере 7,4 млрд долларов. При этом отмечается, что большая часть выведенных средств была переведена в рубли.