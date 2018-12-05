Жители тюменской «матрешки» разместили в банковских вкладах 766 млрд рублей

Между тем с январе по сентябрь 2018 года жители Тюменской области, Югры и Ямала доверили банкам 780 млрд рублей. В конце сентября текущего года эксперты заявили о крупном оттоке валютных вкладов населения РФ в размере 7,4 млрд долларов. При этом отмечается, что большая часть выведенных средств была переведена в рубли.