nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени, спустя три года, сдали в эксплуатацию один из долгостроев

5 декабря 2018, 07:00
Фото: pixabay.com
Один из тюменских долгостроев, который расположен по улице Севастопольская, 2, корп. 4, сдали в эксплуатацию. В ближайшее время собственникам квартир выдадут ключи.
Сюжет
Тюмень

Строительство данного многоэтажного дома, судя по документам, должны были завершить еще в 2015 году, тогда же дольщики, среди которых шесть организаций и 28 граждан, должны были получить ключи от квартир, однако сдача здания в эксплуатацию постоянно затягивалась.

В связи с этим прокуратура Тюменской области была вынуждена несколько раз вмешиваться в ситуацию, также ведомство вынесло несколько представлений об устранении нарушений закона, а позднее взяло ситуацию со строительством дома на контроль.

Материалы по теме
До конца года в Тобольске достроят долгострой «Ремезовский дворик»
#Новости#Долгострои#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25