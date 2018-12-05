В Тюмени, спустя три года, сдали в эксплуатацию один из долгостроев

Строительство данного многоэтажного дома, судя по документам, должны были завершить еще в 2015 году, тогда же дольщики, среди которых шесть организаций и 28 граждан, должны были получить ключи от квартир, однако сдача здания в эксплуатацию постоянно затягивалась.
В связи с этим прокуратура Тюменской области была вынуждена несколько раз вмешиваться в ситуацию, также ведомство вынесло несколько представлений об устранении нарушений закона, а позднее взяло ситуацию со строительством дома на контроль.