В Тюмени, спустя три года, сдали в эксплуатацию один из долгостроев

Строительство данного многоэтажного дома, судя по документам, должны были завершить еще в 2015 году, тогда же дольщики, среди которых шесть организаций и 28 граждан, должны были получить ключи от квартир, однако сдача здания в эксплуатацию постоянно затягивалась.