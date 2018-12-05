Тюменские школьники примут участие в уроках по програмированию

Акция посвящена Дню информатики в РФ. В ходе уроков школьники пройдут теоретический и практический курс составления программ. Следующие подобные уроки пройдут в феврале, марте, апреле и мае 2019 года. Отмечается, что подобные уроки позволят развить навыки работы с цифровым оборудованием.