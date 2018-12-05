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Тюменские школьники примут участие в уроках по програмированию

5 декабря 2018, 13:30
Фото: flickr.com
В Тюменской области 6 декабря пройдет «Урок цифры». По словам организаторов, мероприятие позволит детям получить начальные навыки программирования.
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Тюмень

Акция посвящена Дню информатики в РФ. В ходе уроков школьники пройдут теоретический и практический курс составления программ. Следующие подобные уроки пройдут в феврале, марте, апреле и мае 2019 года. Отмечается, что подобные уроки позволят развить навыки работы с цифровым оборудованием.

По словам учителей, в обучении будут применяться игровые технологии, что должно повысить интерес к процессу обучения. Организаторами акции выступают Министерство просвещения РФ и ведущие IT-компании страны: «Яндекс», «Кодвардс», Университет НТИ «20.35».

«Урок цифры» является продолжением традиций ежегодной акции «Час кода», которая проводилась в школах с 2014 по 2017 год.

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#Новости#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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