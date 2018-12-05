Тюменские школьники примут участие в уроках по програмированию

Акция посвящена Дню информатики в РФ. В ходе уроков школьники пройдут теоретический и практический курс составления программ. Следующие подобные уроки пройдут в феврале, марте, апреле и мае 2019 года. Отмечается, что подобные уроки позволят развить навыки работы с цифровым оборудованием.
По словам учителей, в обучении будут применяться игровые технологии, что должно повысить интерес к процессу обучения. Организаторами акции выступают Министерство просвещения РФ и ведущие IT-компании страны: «Яндекс», «Кодвардс», Университет НТИ «20.35».
«Урок цифры» является продолжением традиций ежегодной акции «Час кода», которая проводилась в школах с 2014 по 2017 год.