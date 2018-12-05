Сбербанк предложил решение по финансированию долевого строительства

«Предложение с использованием скидок на ипотечные кредиты может быть интересно для проектов, в которых необходимо стимулировать продажи. Если предположить, что снижение ставки по ипотеке физическому лицу на 1,6 процентных пункта годовых приведет к росту продаж на стадии строительства, например, с 50 до 70%, а снижение ставки по ипотеке на 0,8 процентных пункта — до 60%, то застройщик фактически потратит на 12% меньше средств на обслуживание кредита по сравнению с базовой схемой, когда ставка по ипотеке не снижается. Мы уже ведем переговоры с несколькими застройщиками, готовыми поучаствовать в пилоте, которые хотят апробировать сразу несколько схем на разных проектах. Такой интерес вызван тем, что предлагаемая опциональность дает больше возможностей для управления маржинальностью компаний с помощью баланса продаж и затрат на обслуживание кредита. Более того, такое предложение выгодно и для покупателей квартир, ведь ставка по кредиту для них снижается, а размер процентной ставки — это один из ключевых факторов, влияющих на принятие решения о приобретении жилья в ипотеку».