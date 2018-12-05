Появились новые факты в деле об убийстве менеджера «Ростеха» Яшина

Соучастники убийства говорят о том, что Токарев уговорил их на ограбление квартиры Яшина, отобрав у него ключи. Токарев не упоминал ничего о заказном убийстве. Планы грабителей разрушились, когда Яшин оказал сопротивление и получил смертельный удар. Подготовка ограбления началась еще зимой, чему свидетельствует камера в подъезде, через которую Токарев наблюдал за жертвой по специальной программе. В то же время, он заявил, что Евстафьев связался с ним в конце мая.