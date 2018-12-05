Появились новые факты в деле об убийстве менеджера «Ростеха» Яшина

Юрий Яшин был убит в июле текущего года в городе Уфа. На парковке рядом с домом его ждали 4 вооруженных битами человека, которые насмерть забили жертву, связали и отвезли в другую часть города. Об этом рассказал «Московский комсомолец».
Уже спустя сутки после убийства, правоохранительные органы нашли подозреваемых. Несмотря на то, что обстоятельства убийства были характерны скорее для грабежа, следователи сконцентрировались именно на варианте заказного убийства, о чем рассказал задержанный Федор Токарев. Ранее он был судим условно за мелкую кражу.
Оказалось, что Токарев проживал вместе с 42-летней дочкой сотрудника моторостроительного объединения Уфы, Николая Ахмаметьева, который хвалил перед коллегами зятя, называя его “крутым”. Оказалось, что в реальности тот был заурядным альфонсом, пользовавшийся состоянием и статусом Ахмаметьевых. Сам Ахмаметьев сообщил, что Евстафьев однажды взял у него номер Токарева, но не знает для чего и о чем они общались.
Евстафьева поместили в СИЗО еще в июле. С тех пор его коллегами, с которыми он проработал свыш 30 лет, написано огромное количество писем, где они просят разобраться в происходящем. На этот момент обвинение по отношению к Евстафьеву строятся только на показаниях Токарева, который называет его заказчиком. Но улики и признания других преступников противоречат этой идее.
Соучастники убийства говорят о том, что Токарев уговорил их на ограбление квартиры Яшина, отобрав у него ключи. Токарев не упоминал ничего о заказном убийстве. Планы грабителей разрушились, когда Яшин оказал сопротивление и получил смертельный удар. Подготовка ограбления началась еще зимой, чему свидетельствует камера в подъезде, через которую Токарев наблюдал за жертвой по специальной программе. В то же время, он заявил, что Евстафьев связался с ним в конце мая.
Версию о заказном убийстве Яшина не подтверждают и другие обстоятельства. Все сотрудники компании рассказывают о хороших трудовых отношениях между Яшиным и Евстафьевым. К тому же, какой смысл в убийстве собственного зама, когда при желании в любой момент можно его уволить.
Адвокат Роман Петров считает, что вариант с заказным убийством отвергают и другие факты. Исходя из показаний Ахмаметьва, якобы давшего телефон Токарева Евстафьеву, не подтверждается, что они знали друг друга и в самом деле взаимодействовали. Петров считает, что в попытке оговорить постороннего человека, Токарев старается уйти от ответственности за убийство.